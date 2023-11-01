"Укрпошта" готова заплатити 65 мільйонів за відправлення SMS та повідомлень у Viber (фото)

Вартість одного сповіщення від "Укрпошти" складає понад 400 гривень. Держаудитслужба вже отримала звернення, що така державна закупівля "не на часі".

31 жовтня "Укрпошта" розпочала відкриті торги, які стосуються послуг з відправлення сповіщень через SMS та Viber. За це компанія готова заплатити понад 65 мільйонів гривень. Деталі щодо тендеру відомі з його картки на сайті для моніторингу державних закупівель Prozorro.

"Укрпошта" шукає фірму-виконавця, яка надасть послуги з передачі SMS та повідомлень у месенджері Viber. Очікувана вартість становить 65 718 840 гривень, тобто приблизно 1,8 мільйона доларів.

Інформація на сайті Prozorro Фото: Скриншот

З картки торгів відомо, про яку кількість повідомлень йдеться. "Укрпошта" очікує, що буде відправлено 60 тисяч SMS та 90 тисяч повідомлень у Viber. Строк надання послуг — 31 грудня 2024.

Інформація на сайті Prozorro Фото: Скриншот

Тобто ціна одного сповіщення, точніше послуги з його відправлення, становить приблизно 438 гривень.

Держаудитслужба вже отримала звернення щодо цього тендеру.

"Виділення таких коштів на передачу повідомлень під час війни не на часі й може прирівнюватися до розкрадання державного бюджету", — зазначила авторка Каневська О.О.

Відомство ще не надало свою відповідь.

Інформація на сайті Prozorro Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що отримував запит на броньований Mercedes. З його слів, "захищену" автівку просив командир місцевої військової частини.

11 вересня стало відомо, що від посади відсторонили керівницю Управління освіти Дніпровської РДА. Вона відома завдяки скандалу з закупівлею овочерізок для укриттів.