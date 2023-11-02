"Глибокого прориву, найімовірніше, не буде": Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут, — ЗМІ

На думку головнокомандувача ЗСУ, для перемоги Києву необхідна суттєва перевага в технологіях, оскільки РФ у рази перевершує Україну економічно і за кількістю населення.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок. Про це пише The Economist 1 листопада.

"Глибокого і красивого прориву, найімовірніше, не буде", — цитують журналісти головнокомандувача ЗСУ.

Валерій Залужний визнав, що всупереч його припущенням, окупантів не зупинили великі втрати живої сили. За його словами, ЗС РФ втратили в Україні щонайменше 150 000 солдатів, і в будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, однак Володимир Путін орієнтується на світові війни, в яких загинули мільйони людей.

Головнокомандувач вважає, що війну неможливо виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. Генерал зазначив, що РФ у рази перевершує Україну в економіці та за кількістю людей. На його думку, ставку потрібно робити на БПЛА, засоби РЕБ, а також об'єднання всіх уже наявних технічних рішень.

"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове", — пояснив Залужний.

За оцінками Залужного, поки немає ознак того, що технологічний прорив близько. Водночас він підкреслив, що в України немає іншого вибору, окрім як утримувати ініціативу, продовжуючи контрнаступальні дії.

"Нам потрібно шукати це рішення, нам потрібно знайти цей порох, швидко освоїти його і використовувати для якнайшвидшої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби", — сказав Залужний.

Нагадаємо, 1 листопада ЗМІ опублікували есе Валерія Залужного, в якому йдеться про те, що війна в Україні перетворюється на "позиційну", а отже перед світом постають нові виклики.

Раніше, 19 жовтня Валерій Залужний відвідав українських військових на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що на війні немає простих ділянок фронту, проте є ті, де складніше. На цей час — це Авдіївка.