F-35 проти A-10: який літак виявився ефективнішим у безпосередній підтримці з повітря

Повітряні сили США розсекретили порівняльне випробування штурмовиків та винищувачів протягом 119 годин, але основні питання залишились не розкритими.

Американська армія розсекретила дані випробувань, які відбувались між 2018 та 2019 роком, між винищувачем F-35 та штурмовиком A-10. Про це повідомляє The War Zone.

В розсекречених документах показали дані з порівнянь винищувача F-35A та A-10 Warthrog, але дані були сильно відредаговані, що ставить більше запитань, чим відповідей у багатьох сферах. Навіть якщо Повітряні сили можуть і списати A-10 до кінця десятиліття.

A-10 Warthog

Незалежна некомерційна організація POGO отримала розсекречену копію звіту через Закон про свободу інформацію. Документ було підготовлено Управлінням директора з випробувань та оцінки Пентагону у лютому 2022 році. Самі порівняльні випробування проходили з квітня 2018 по березень 2019.

Політ проводився лише для вимог Конгресу. Проте одразу стає незрозуміло, чому взагалі знадобились тестування, і чому їх результати не оголошують публічно. Бо по суті американські військові поховали штурмовики A-10.

Винищувач F-35

Усі випробувальні польоти були здійснені з авіабази Едвардс у Каліфорнії та складалися з імітаційних місій. Порівнювались можливості проводити три набори місії:

повітряна підтримка (CAS);

бортове передове повітряне управління (FACA);

бойовий пошук та рятування (CSAR).

Здатність A-10 і F-35 виконувати кожну з трьох груп місій оцінювалася за різними факторами, але у звіті перераховано два критичні показники для кожного з них. Для CAS це був цільовий час і час залучення. Для FACA увага зосереджена на короткому часі та кореляції. Останній тип бою зосереджений на показниках часу координації дій та часу відновлення.

Всі імітаційні польоти здійснювались в умовах низької та середньої загрози, високого рівня загроз не було. Також у звіті нічого не йдеться про радіоелектронну боротьбу. Загалом випробування зайняли 117 з половиною годин польоту за 69 вильотів.

Основною проблемою звіту є в тому, що в ньому не вказується, який з літаків виявився кращим F-35 чи A-10. Проте зазначається, що F-35A зміг виконати всі три місії. Про A-10 даних не вказано.

Нагадаємо, 28 червня в США почали виводити з авіабаз штурмовики A-10 Warthog.

10 березня повідомлялось, що ВПС США хочуть відмовитися від А-10 через 6 років.