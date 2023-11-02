В Німеччині створюють гіперзвукову протитанкову ракету: що відомо про амбітний проєкт

Розробник MBDA Germany хоче створити систему активного захисту, яка буде випускати протиснаряди зі швидкістю до 8 Махів, щоб перехоплювати цілі.

MBDA Germany вивчає можливість створення реалізації проєкту з розробки нової гіперзвукової ракети, які мають підтримати плани німецької армії з отримання гіперзвукових технологій. Про це повідомляє Breaking Defense.

"Росія та Китай ніколи не припинять дослідження гіперзвуку, тому думати про гіперзвук має сенс", — каже директор з майбутніх систем MBDA Дірк Цімпер.

Він представив майбутні гіперзвукові ракети як майбутнє для глибокого удару, але й зауважив, що такі розробки можуть підійти й у випадку знищення бронетехніки в малому радіусі дії. Компанія розглядає можливість створити гіперзвукову протитанкову ракету, яка буде працювати через системи активного захисту машини.

Цімпер відмовився казати, чи є вже демонстратор технологій, але додав, що швидкість може сягати як мінімум 5 Махів (близько 6125 км/год). Також MBDA Germany не виключає, що вони будуть співпрацювати з Ramjet, щоб досягнути ще більшої швидкості до 6-7 Махів (7350-8400 км/год).

"Наступним кроком буде випробування двигуна та головки самонаведення, здатних витримувати [гіперзвукові] умови навколишнього середовища. На такій швидкості маневреність досить складна", — пояснив речник.

Для цього планують зробити ракетне паливо з динітрамідом амонію. Воно має бути готовим за 2 роки дочірньою компанією Bayern Chemie. Наразі невідомо, чи будуть підключати інші підрозділи компанії MBDA у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії чи Великої Британії. Зазвичай між ними існують певні обмеження.

Окрім цього Дірк Цимпер заявив, що не вважає російську ракету Х-47М2 "Кинджал" справжньою гіперзвуковою ракетою через обмеженість маневру. Проте "Авангард" та китайський Dongfeng-17 він називає справжньою гіперзвуковою розробкою.

Нагадаємо, 18 жовтня в Японії успішно протестували рейкотрон на морській платформі, який запускає снаряди на гіперзвуковій швидкості.

29 вересня в ЄС повідомили, що "рейлган" перевершує всі очікування. Він буде запускати артснаряди на гіперзвукових швидкостях.