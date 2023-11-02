"Віддайте пріоритет Україні": аналітик Конгресу закликає розвивати українську оборонку

Війна в Україні вирує, що означає, що настав час Європі та США інвестувати в українську оборонну промисловість. Це дозволить убезпечити Київ в довгостроковій перспективі.

Підтримка зброєю та фінансуванням України з боки США та інших дружніх країн була безпрецедентною, але вона не може тривати вічно. Тому Джошуа Гумінські з Центру вивчення президентства та Конгресу каже, що для майбутньої безпеки України настав час вкладатись в оборонну промисловість Києва. Про це повідомляє Breaking Defense.

Війна в Україні продовжує відбуватись, але для США та їхніх європейських союзників настав час зробити пріоритетними залучення інвестицій в оборонно-промислову базу України в межах програми реконструкції. Це дозволить забезпечити безпеку Києва після бойових дій.

Підтримка має бути зосереджена на розробці програми технічного обслуговування та ремонту для різноманітного набору озброєнь України. В першу чергу треба кинути зусилля на виробництві БПЛА та інших систем. Таким чином буде досягнуто більшої самозабезпеченості Києва в оборонній сфері.

Україна має широкий та різноманітний спектр озброєнь. Все це потребує окремого обслуговування та ремонту, а також протоколу робіт. Автор також додає, що це ще не прийшли майбутні винищувачі F-16 та інші західні літаки, які теж потребуватимуть обслуговування.

Захід, на думку Гумінського, має прагнути надати українським виробникам можливість виробляти запчастини для західного озброєння, щоб не покладатись на допомогу союзників. Далі країни мають розвивати свої програми в Україні.

ДП "Івченко-Прогрес"

В середньостроковій перспективі західні підприємства нададуть можливість інституціоналізувати уроки війни, які Україна засвоїла на полі бою. Окрім цього Київ демонструє адаптивність й продовжує виробляти ракети та БПЛА. Зараз оборонний ринок має зростати, бо є кооперація великих гравців з малими. Вона має стабілізуватися для забезпечення оборони сьогодні та стримування завтра.

Врешті-решт відновлення української промисловості не буде йти з нуля. В Україні у 2014 році налічувалось близько 300 оборонних підприємств та 250 тисяч працівників. На експорт вироблялось озброєння на 1,3 млрд доларів за рік.

Для покращення інвестиційного клімату треба продовжити реформи та боротись з корупцією. Це дозволить залучити Захід до оборонних проєктів на довгі роки.

Найголовнішим пріоритетом є те, що Україна зможе стати автономнішою від допомоги США та Європи, а це дозволить і відповідати критеріям для вступу в НАТО, і країни зможуть більше відновлювати власні запаси.

Нагадаємо, 1 листопада в США повідомили про плани витратити частину грошів на Україну та Ізраїль на власну оборону.

31 жовтня ЗМІ писали, з якими проблемами зіштовхнувся Захід у питанні постачанні зброї Україні.