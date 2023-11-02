"Все спалили, всьому капець": окупанти показали "візит" українських FPV-дронів (відео)

Окупанти нарікають на нічну атаку безлічі дронів-камікадзе, а також касетних снарядів. Внаслідок нальоту вони втратили весь транспорт.

На одній з ділянок фронту українські FPV-дрони атакували місце розсташування російських загарбників. Після нальоту окупанти залишилися фактично без нічого. Наслідки атаки вони зафільмували і виклали в мережі. Відео поділився український журналіст Юрій Бутусов.

За його інформацією, FPV-дрони влучно відпрацювали, попередньо, десь на Херсонщині.

"Руйнівні наслідки атаки розташування військовослужбовців ЗС РФ, ймовірно, у тимчасово окупованій частині Херсонської області. На кількох фрагментах відео від російських солдатів видно, як горить автопарк і будинок, який вони "звільнили" від колишніх власників, мирних жителів, а також знято ранковий "розбір польотів". Окупанти нарікають на нічну атаку безлічі дронів-камікадзе, а також касетних снарядів", — підписав відео журналіст.

На опублікованих кадрах видно наслідки нічної атаки. Все навколо горить і палає, а окупанти ховаються і фільмують атаку зі свого сховку.

"Ух ты, краситища. Все сожгли, всему капец. Ящик с ПТУРами… Вот так работают FPV-дроны", — коментує за кадром збентежений від побаченого окупант.

Друга частина відео відзнята вже у світлий час доби. Тут видно, що приліт стався у приватний будинок, де оселилися загарбники. Біля двору вони припаркували крадені в цивільного населення автівки, які вщент згоріли після атаки.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку російський вояка підірвався, взявши в руки дрон-камікадзе, який впав на землю.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ за допомогою дрона знищили російську установку "Метеорит". Дрон-камікадзе атакував техніку росіян на Авдіївському напрямку.