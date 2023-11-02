Прогрес у Газі: чому ХАМАС уникає вирішальної битви з ізраїльською армією, — ВВС

За даними Британського агентства, великий бій між палестинськими бойовиками і солдатами ЦАХАЛ зав'язався на північному заході Сектора Гази. Водночас бойовики ХАМАС, імовірно, віддають перевагу атакам із засідок.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), яка розпочала сухопутну операцію в Секторі Газа, поступово досягає прогресу. Водночас бойовики терористичного угруповання ХАМАС, найімовірніше, не прагнутимуть розпочати масштабний бій із ЦАХАЛом, віддавши перевагу атакам із засідок. Про це 2 листопада повідомив міжнародний редактор BBC News Джеремі Боуен.

Оглядач зазначає, що судячи з даних ізраїльської сторони бійці ЦАХАЛ просунулися набагато ближче до Гази, втративши водночас на різних позиціях 17 солдатів. Незважаючи на просування, це все ж невелика територія в Секторі Гази.

"У мирний час дістатися з самої півночі Сектора Гази до центру міста Газа можна приблизно за 15 хвилин. Однак ізраїльській армії знадобилося кілька днів, щоб дістатися до воріт міста, а це свідчить про те, що вони просуваються повільно", — зазначає Боуен.

При цьому журналіст звертає увагу, що ізраїльсько-палестинський конфлікт різко відрізняється від війни в Україні, де дві великі армії завдають одна одній масованих ударів. Протистояння в Газі можна назвати асиметричною війною, де сильна сторона воює проти слабкої.

"З цієї причини ХАМАС не буде прагнути до генеральної битви з ізраїльтянами. Замість цього вони дошкулятимуть ізраїльським солдатам атаками із засідки", — підсумував оглядач.

Де тривають бої

Зі свого боку кореспондент BBC у Секторі Гази Рушді Абуалуф повідомив про місця, де тривають бойові дії в регіоні. За його словами, сьогодні тривають бої в п'яти місцях на півночі та навколо Гази. Найбільший бій триває на північному заході сектора, де залишилося "дуже мало" людей, уточнив він.

При цьому палестинці заявляють, що використовують проти ізраїльських солдатів протитанкові ракети й ведуть запеклі перестрілки.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що від початку операції "Залізні мечі" було уражено вже понад 12 000 ворожих цілей у Секторі Гази. Це тільки удари по бойовиках ХАМАС, без урахування ударів по Лівану та Сирії.

Раніше повідомлялося, що на думку німецького оглядача видання BILD Юліана Рьопке, Іран готовий до військового конфлікту з Ізраїлем. Про це свідчить офіційна заява іранських проксі — єменських хуситів, які фактично оголосили війну Ізраїлю.