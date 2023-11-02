У Києві чоловік напав на 12-річну волонтерку: що сталося та як його покарали

Нападник схопив дівчинку за волосся та приблизно два метри тягнув по землі. Його затримали та передали поліції перехожі.

У Києві засудили чоловіка, який намагався пограбувати дівчинку, що збирала гроші для Збройних сил. Деталями інциденту поділилась 1 листопада пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у вересні 2022 року група підлітків збирала гроші на ЗСУ. Вони грали на музичних інструментах на Хрещатику, збираючи пожертви перехожих.

Завершивши виступ, музиканти склали гроші у рюкзак 12-річної дівчинки. Чоловік, який стежив за підлітками, наздогнав її та намагався вкрасти зібрані кошти. Він схопив постраждалу за волосся, повалив на землю та протягнув приблизно два метри.

Зловмисника зупинили перехожі. Вони затримали чоловіка та не відпускали до приїзду поліції.

"Під час судового розгляду чоловік свою провину в інкримінованому злочині визнав частково. Зокрема він стверджував, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати до неї насильство", — розповіли в прокуратурі.

Врешті решт нападника визнали винним та засудили до позбавлення волі на 6 років і 8 місяців.

"Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком законної сили, а обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін", — додала пресслужба.

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