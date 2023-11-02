Нові рекорди: в університетах збільшився середній вік студентів, — розслідування

За даними розслідувачів, у деяких університетах кількість тих, хто навчається зросла у 20 разів, якщо порівнювати з 2021 роком. При цьому, збільшилася і сума оплати за навчання, що приносить непоганий дохід закладам.

Українці продовжують використовувати університети як законну відстрочку від мобілізації. Про це йдеться в розслідуванні NGL Media, яке було опубліковано 2 листопада.

Зазначається, що якщо торік таким правом скористалося 85 тисяч чоловіків призовного віку, то підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що їхня кількість збільшилася до 110 тисяч громадян.

Відкриті дані вказують на те, що частка студентів-першокурсників на платній формі навчання зросла до 70%, а їхній середній вік тепер становить 27 років. Також стало більше студентів-чоловіків у вікових категоріях 30+ і 40+, якщо порівнювати зі статистикою минулих років.

В українських університетах збільшився середній вік студентів Фото: NGL.media

"Причини такого гендерного та вікового дисбалансу очевидні — як і торік, статус студента гарантує відстрочку від мобілізації в період воєнного стану", — йдеться в повідомленні.

Зросла також середня вартість навчання і тепер становить 23 тисячі гривень на рік, а от умови вступу на контракт усе ще спрощені, зазначають розслідувачі. На деяких спеціальностях вимагають лише співбесіду або мотиваційний лист.

Освіта в умовах війни: вигода для університетів

В NGL Media додали, що освітні заклади завдяки збільшенню кількості студентів отримують додатковий дохід. Якщо взяти середню вартість навчання та кількість студентів-новобранців, то університети отримали понад 2,6 мільярда гривень зі вступної кампанії 2023 року, а торік ця сума становила 1,7 мільярда.

Абсолютним лідером, як пишуть розслідувачі, став харківський Український державний університет залізничного транспорту. Там кількість чоловіків порівняно з 2021 роком зросла у 20 разів.

В українських університетах збільшився середній вік студентів Фото: NGL.media

"В уряді не бачать жодної проблеми в тому, що університети практично безконтрольно збільшують кількість контрактників, єдиною умовою для вступу яких є лише готовність платити", — йдеться в повідомленні.

Освіта в умовах війни: обмеження

Зазначається, що обмеження в кількості студентів на контракті все ж існують, але до повномасштабного вторгнення навіть найпопулярніші університети використовували не більш як 20% від цієї пільги. У зв'язку з цим різке збільшення учнів вписується в закладені норми, але розслідувачі на заперечують, що університети все ж перевищили її.

В українських університетах збільшився середній вік студентів Фото: NGL.media

Для того, щоб знизити зловживання, необхідно знизити наявні норми на платну форму навчання, а також запровадити мінімальний відбір для студентів у вигляді тестування або іспитів, але в Міносвіти не поспішають цього робити.

Освіта в умовах війни: реакція влади

У Верховній Раді нині зареєстровано щонайменше чотири законопроєкти, автори яких пропонують боротися з ухиленням від служби завдяки освітньому процесу. Це попри те, що до 24 лютого 2022 року кілька тисяч чоловіків "нестудентського віку" все ж таки вступали добровільно до університетів, адже мобілізації тоді не було.

"Тепер їм це можуть заборонити. Наприклад, найбільш обговорюваний законопроєкт депутатів Федора Веніславського та Мар'яни Безуглої передбачає скасування відстрочки від мобілізації для тих, хто вирішив здобути додаткову освіту в 30 років і старше", — зазначають розслідувачі.

Цей законопроєкт застопорився, адже отримав негативні відгуки через дискримінацію за віком. Якщо його затвердити, тоді під його дію потрапляють десятки тисяч чоловіків. Лише цього року 71 тисяча студентів уже переступили вікову позначку в 30 років.

Попередні законопроєкти на цю тему, як вважають у NGL Media, теж не кращі, адже в них обмежується право на здобуття другої освіти того самого або нижчого рівня. Також там є пункт про безкоштовну освіту для таких студентів, але тоді їм буде необхідно добровільно погодитися на мобілізацію.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що в Україні реформують вищу освіту. У майбутньому студенти зможуть обирати, як довго хочуть здобувати ступінь, і визначатися з бажаною спеціальністю протягом перших двох років навчання. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, уряд уже підтримав нововведення.