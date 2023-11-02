"Простої зими не буде": Данілов спрогнозував блекаути в Україні (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, влада і підприємства України докладають усіх можливих зусиль, щоб захистити жителів від масштабних відключень світла.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що РФ накопичує ресурси з метою ймовірних атак на критичну та енергетичну інфраструктуру України в зимовий сезон. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У нас не може бути простої зими. Ми розуміємо, на що розраховує наш противник. Він останнім часом знизив кількість обстрілів критичної інфраструктури, саме енергетичного сектора. Він зараз робить накопичення, щоб спробувати заподіяти нам шкоду, коли буде зимова температура", — сказав Данілов.

Крім того, він стверджує, що як держава, так і підприємства вживають усіх необхідних заходів щодо цього питання.

"Це питання неодноразово розглядалося на Ставці верховного головнокомандувача. Є відповідне рішення РНБО. Я можу сказати, що ми це обов'язково пройдемо", — сказав Данілов.

Відключення світла в Україні взимку: що відомо

Тим часом нагадаємо, що експерти вважають, сценарій опинитися без електропостачання понад 10 годин можливий лише для окремих регіонів. Також 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження.

В Україні продовжують зміцнювати об'єкти енергетики напередодні зими, щоб захистити їх від російських ракет і дронів. При цьому не відкидається варіант, що навіть посиливши безпеку, українці знову зіткнуться з відключеннями світла.

13 жовтня в "Укренерго" озвучили найгірший сценарій щодо відключень світла. У держкомпанії вважають, що українська енергосистема вистоїть у холодну пору року, однак із застосуванням "певних факторів".