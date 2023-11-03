ЗСУ просунулися в районі Кліщіївки та на лівому березі Херсонської області, — ISW (карти)

За даними американських аналітиків, українські військові продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута і домоглися підтверджених успіхів.

Сили оборони України нещодавно просунулися в районі Кліщіївки Донецької області, а також на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 листопада.

Повідомляється, що 2 листопада українські військові продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута і домоглися підтверджених успіхів. Так, геолоковані кадри свідчать про просування українців на північний схід від залізничної лінії в районі Кліщіївки.

Карта боїв у Донецькій області Фото: ISW

Як зазначають аналітики, у Генштабі ЗСУ заявили, що українські сили продовжили наступальні дії на південь від Бахмута. Крім того, російський військовий блогер повідомив, що ЗСУ проривають російську оборону на схід від Андріївки.

У звіті також ідеться, що Сили оборони України зберігають позиції і продовжують наступальні операції на лівому березі Херсонської області.

За словами російських військових блогерів, українські війська просунулися в районі села Кринки, що на північний схід від Херсонської області. Ще один російський блогер заявив, що ЗСУ просунулися біля Кринок, проте ЗС РФ нібито вдалося їх відкинути.

Зі свого боку український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджує, що українці зберігають позиції в районі Кринок.

Карта боїв у Херсонській області Фото: ISW

Нагадаємо, що згідно зі звітом ISW від 1 листопада, Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, готуються до ще однієї хвилі наземних атак на позиції Сил оборони України в районі Авдіївки.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю від 2 листопада зауважив, що Кремль змушений діяти відповідно до пропагандистських меседжів, які поширює серед власного населення. Тому ЗС РФ покладуть ще не один десяток росіян, щоб захопити Авдіївку.