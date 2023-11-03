Висновки Залужного: нардеп пояснив, чи змінять норми мобілізації в Україні (відео)

Верховна Рада ще пів року тому ухвалила закон, який знизив до 25 років призовний вік за мобілізацією, але президент України Володимир Зеленський його не підписує.

Мобілізація в Україні може посилитися, оскільки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має збільшувати кількість резервів і розширити категорію громадян, які повинні служити. Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Народний депутат погодився з його словами стосовно того, що у законодавстві є дійсно певні прогалини, які дозволяють уникати призову на службу за мобілізацією. На його думку, до цього питання потрібно підходити комплексно. Костенко наголосив на тому, що дійсно є люди, які не бажають служити, використовують законодавство.

"Є багато моментів, є звичайно реальні речі", – зазначив нардеп.

Костенко, як приклад, назвав одруження на жінках з інвалідністю для того, щоб уникнути загальної мобілізації. Є випадки, коли розводяться зі своїми дружинами, а потім одружуються з людьми, які мають групу інвалідності.

"Потім – питання віку, я думаю, він також мав це на увазі", – зазначив нардеп.

Костенко нагадав, що норми законодавства передбачають, що людина у віці 18-27, яка не служила в армії, не може бути призвана на військову службу. Мобілізації 2023 року на цей час такі люди не підлягають.

"Був ухвалений закон у Верховній Раді, який до 25 років знизив це, але президент вже десь пів року його не підписує", – додав Костенко.

Стаття Залужного виданню The Economist

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв'ю виданню The Economist своє бачення ситуації в Україні. Він назвав пріоритети для українського війська та оцінив ризики "позиційної війни" для України. У суспільстві матеріал викликав неоднозначну реакцію.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, хто ухвалює рішення, які бувають підстави та що можуть змінити. Норми щодо ротації бійців відрізняються від тих, які діють в мирний час.