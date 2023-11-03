Україна готується до зими: які системи проти дронів отримають ЗСУ, і що буде недоступно

Західні союзники анонсували поставки в Україну антидронових систем і діляться передовими технологіями в галузі цих видів озброєння. Однак деякі дослідні зразки, наприклад, мікрохвильову зброю на базі Leonidas, поки що надано не буде.

У той час як Україна напередодні зими готується до російських атак на енергосистему, західні союзники мають намір відправити Києву новітні розробки в галузі захисту від безпілотників. Про те, які передові системи можуть потрапити в Україну, пишуть оглядачі Defence One.

В інтерв'ю журналістам видання польський генерал Вєслав Кукула сказав, що російські безпілотники вносять хаос, зокрема й на полі бою — більшість польських гаубиць, пошкоджених росіянами, було знищено баражуючими боєприпасами.

Зі свого боку ВПС України Юрій Ігнат попередив, що зима, найімовірніше, принесе рекордну кількість атак російських БПЛА. Він відзначив російський апарат Shahed 136 іранської розробки, здатний долати понад тисячу кілометрів для завдавання ударів по цілях.

Для усунення загроз США та їхні союзники спрямовують противодронні засоби і готові поділитися передовими технологіями. Багато з нових систем захисту від безпілотників мають автоматичну гармату, поєднану з системою радіолокаційного стеження і глушником радіоелектронної боротьби. Такі системи насамперед зустрічають безпілотники, що наближаються, перешкодами, покликаними порушити навігацію і перервати їхній зв'язок із російськими операторами.

Що отримає Україна

Серед гарматних систем, які вже відправлені в Україну або скоро будуть відправлені: Terrahawk Paladin від MSI Defence Systems, анонсовані на початку жовтня Slinger компанії EOS, а також CORTEX Typhon компанії Kongsberg.

Ще одна система Agnostic Gun Truck (AGT) компанії Northrop Grumman буде відправлена в Україну найближчим часом. Також існує ракетний комплекс Vampire компанії L3Harris і DroneHunter.

комплекс Vampire компанії L3Harris

"Ці системи приєднаються до цілої низки інших компаній, які відправляють в Україну системи захисту від безпілотників, включно з "глушилками" від DroneShield", — розповів Defense One генеральний директор компанії Олег Ворник.

Що не відправлять в Україну

Тим часом серед перерахованих систем відсутні деякі з найсучасніших засобів боротьби з БПЛА, що розробляються або закуповуються для армії США. Наприклад, компанія Epirus передала американським військам перший прототип потужної мікрохвильової зброї для захисту від безпілотників.

Система, що отримала назву Indirect Fire Protection Capability — High-Power Microwave, створена на базі системи Leonidas компанії Epirus і призначена для ураження зграй дронів, подібних до тих, що дедалі частіше використовуються на полях битв в Україні.

Також США не відправили 50-кВт лазер для знищення дронів, який армія випробовує для використання в бойових умовах, а також армійську систему ППО ближньої дії M-SHORAD та її аналог L-MADIS для морської піхоти. Утім, це пов'язано з тим, що деякі з цих систем є прототипами і вважаються експериментальними зразками. Хоча з іншого боку, наголосили оглядачі, така система, як Vampire компанії L3Harris, почала випробування тільки 2021 року, а її прототип був відібраний Пентагоном для відправлення в Україну в серпні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів і атак безпілотників Збройні сили РФ упродовж минулої зими пошкодили 270 об'єктів енергетики в Україні — це майже 50% усієї енергосистеми країни. За словами генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, збитки від таких атак становили 9 мільярдів доларів.