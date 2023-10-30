Збиток на $9 мільярдів: скільки енергооб'єктів України пошкодила 2022 року РФ

За словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, деякі об'єкти росіянам вдалося повністю знищити, і їх доведеться відбудовувати заново.

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ЗС РФ під час торішніх ракетних і дронових обстрілів зуміли пошкодити 270 об'єктів енергетики в Україні, або майже 50% всієї енергосистеми країни. Про це розповів в інтерв'ю виданню Liga.net генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, збитки від таких атак становили 9 мільярдів доларів. Так, 10 жовтня, коли стався перший масований обстріл енергосистеми, російська армія пошкодила 11 енергетичних об'єктів у 8 областях України.

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"Я можу впевнено сказати, що є об'єкти, які розвалилися під нуль, і їх уже неможливо відновити — тільки заново побудувати. На це потрібні роки, плюс великі інвестиції", — розповів Сергій Коваленко.

Він також зазначив, що енергетики зуміли відновити частину пошкоджених об'єктів і тепер енергосистема може виконувати завдання з генерації та передачі. Так, було відремонтовано, наприклад, 18 енергоблоків, а ще два енергоблоки розконсервували, завдяки чому потужність енергосистеми збільшилася ще на 500 МВт.

Тому в серпні, коли рівень споживання електроенергії в Україні піднімався до зимових показників, споживачі не відчули жодних проблем.

"Система витримала. І всім достатньо було електроенергії. Серпень для нас — це та історія, яка показує, що система готова. Яка її стійкість — це вже інша справа", — наголосив він.

Чи будуть блекаути в майбутньому осінньо-зимовому періоді

За словами члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, планові вимкнення електроенергії в Україні почнуться, імовірно, вже в листопаді. Навіть за умови, що росіяни не відновлять обстріли енергооб'єктів.

"Є велика ймовірність, що з середини листопада у нас буде дефіцит електрики. І навіть імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, тим більше. Обстріли ми очікуємо по балансуючих потужностях", — сказав він.

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Локальні блекаути, за словами Нагорняка, можливі в тому разі, якщо ЗС РФ обстрілюватимуть підстанції "Укренерго". Тоді енергетикам знадобиться більше часу для того, щоб відремонтувати пошкоджені об'єкти.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна захищатиме свою енергоінфраструктуру під час імовірних масованих обстрілів восени та взимку. Також 12 жовтня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що впевнений у тому, що РФ взимку почне обстрілювати Україну.