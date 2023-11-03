Розстріл у Волновасі: місцеві жителі розповіли деталі загибелі дев'ятьох людей (фото)

Сімейство Карпанців жили на окупованій території Донбасу, займались торгівлею та сільським господарством, розповіли у соцмережах. Злочинці під час убивства використовували глушники, тому прокинувся лише один член родини.

Російські військові розстріляли у Волновасі членів трьох родин, які зібрались разом, щоб відзначити день народження власниці будинку. Людей убили, доки вони спали, і для приховання доказів розлили воду по підлозі помешкання. Місцеві жителі мають кілька версій, чому росіяни убили дев'ятьох людей: через алкоголь або через будинок. Про деталі подій у Волновасі розповіло видання "Обозреватель".

Розповідь про сімейство загиблих та про можливі мотиви убивць ґрунтуються на свідченнях місцевих жителів, опублікованих у донецької пабліках, та на світлинах і дописах у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

На світлинах з соцмереж можна побачити фото сімейства Карпанців, які загинули протягом кількох хвилин від пострілів у голову у себе вдома:

53-річний Едуард та 51-річна Тетяна Карпанці — власники будинку, батьки сімейства, день народження Світлани — 27 жовтня, саме тоді сталась трагедія;

Едуард та Тетяна Карпанці Фото: Обозреватель

31-річний Андрій, старший син, його дружина 29-річна Наталія, донька Анастасія (9 років) та син Микита (4 роки);

Андрій та Наталія, донька Анастасія Фото: Обозреватель Анастасія та Микита Карпанці Фото: Обозреватель

25-річний Олександр, молодший син, його дружина 27-річна Катерина, брат дружини 20-річний Дмитро (фото немає).

Олександр і Катерина Карпанці Фото: Обозреватель

Сімейство Карпанців проживало у Волновасі під час російської окупації, свідчать світлини і дописи з соцмереж. Старші в родині — Едуард та Тетяна — займались сільським господарство і продавали односельцям городину. Виїжджати на підконтрольну Україні територію не планували. Тому поруч з ними залишились сини зі своїми родинами. Дружина старшого сина Наталя працювала у магазині. Андрій працював охоронцем і торгував самогоном на розлив. Чим займались інші члени родини — не відомо. Втім, у Наталі є сестра, яка з початком російської окупації виїхала з міста, розповідають у мережі.

Едуард Карпанець з машиною Едуард і Тетяна Карпанець з внучкою Едуард, Тетяна Карпанець та син Андрій

Убивство 9 людей у Волновасі — деталі

Убивці прийшли серед ночі і використали зброю з глушниками, розповіли ЗМІ. Усі дев'ять осіб спали, а на столі досі стояли квіти з дня народження і посуд з наїдками. Хтось один з сімейства встиг прокинутись, розповіли місцеві жителі. Наразі не відомо, про кого саме ідеться.

Щоб приховати докази злочину, росіяни навіщось розлили воду на підлозі помешкання. Місцеві жителі зауважили, що вони мали б підпалити будівлю, але цього не зробили.

Серед можливих мотивів убивства — сварка через алкоголь або бажання захопити будинок. Згідно з першою версією, російські військові могли посваритись з Андрієм Карпанцем біля магазину, де працювала його дружина. Пізніше росіяни вирішили "розібратись" з чоловіком, прийшли до нього додому і усіх убили.

За іншою версією — окупанти могли "накинути оком" на нерухомість, якою володіло сімейство. Місцеві жителі розповіли, що в дружини Андрія, Наталії, був будинок, який хотіли захопити росіяни. Будинок був у гарному стані, відремонтований і тому зацікавив, як припускають, військових з ЗС РФ.

Слідчий комітет РФ повідомив, що затримав двох підозрюваних — російських військовослужбовців. Однак сусіди убитого сімейства не вірять, що їх покарають. Також розповіли про інші злочини окупантів — про грабунки, ґвалтування, побиття, погрози. Втім такого масштабного злочину досі там не відбувалось: "Були й убивства. Але, коли розстріляли нізащо всю сім'ю з маленькими дітьми, таке вперше".

Зазначимо, ЗМІ встановили імена двох підозрюваних в убивствах. Ними можуть бути росіяни з 80 бригади управління з Уссурійська — Антон Сопов та Станіслав Рау. Один з чоловіків, Рау, вербувався до ПВК "Вагнер", розповіли його родичі. Тим часом як Сопов "прославився" насильством над іншими російськими військовими — у лютому 2023 року його карали за дідівщину. Російські слідчі підтвердили, що підозрювані — з Далекого Сходу РФ, але імен не вказали.

Згідно з іншою версією, злочин могли вчинити кадирівці, повідомив журналіст Денис Казанцев. Журналіст опублікував світлини з місця подій, на яких видно, що залишили після себе убивці.

Нагадуємо, 27 жовтня Фокус розповів про російського окупанта, який катував українця за відмову продати дочку. Між тим у росЗМІ відзначили, що в областях РФ, прилеглих до України, різко зросла кількість злочинів з використанням зброї та вибухівки.