В українській армії вперше показали шведську САУ Archer (відео)

Ще на початку 2023 року у Швеції анонсували постачання 8 САУ Archer для української армії. Тепер машину вперше показали в Силах оборони.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. Серед іншого, у відео засвітилась шведська САУ Archer. Відеоролик опубліковано в телеграм-каналі генерала.

"Українські ракетники та артилеристи – це основа вогневої могутності нашої армії", — заявив командувач.

У відео показані кадри ударів української артилерії та ракетних військ. За словами Олександра Сирського, артилеристи є богами війни. В певний момент у кадрі показали військових на тлі шведської САУ Archer. Її постачання раніше анонсувовувала Швеція.

Про постачання САУ Archer було оголошено на початку 2023 року разом з БМП CV9040 та протитанковою зброєю. Самохідні артустановки вважають одними з найкращими у світі, бо особливістю є повна автоматизація процесу заряджання. Завдяки цьому підвищується темп стрільби й зменшується кількість розрахунку до 3-4 військових.

Кабіна броньована та захищає екіпаж від уламків. Дальність стрільби САУ Archer складає 40 кілометрів звичайним снарядом та 60 км з активно-реактивним снарядом. Час на розгортання-згортання триває всього 30 секунд. Швеція анонсувала постачання 8 САУ Archer в українську армію.

Нагадаємо, 26 травня в Міноборони України заявили, що ЗСУ отримають шведські САУ Archer влітку 2023 року.

18 травня ЗМІ писали, що у Швецію відправили на навчання українську бригаду для опанування шведської зброї.