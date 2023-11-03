"Багато знищених цілей": як польські Krab ліквідовують російську техніку (відео)

Артилеристи кажуть, що західні системи відрізняються швидкістю й точністю ударів, тому Krab можуть як стримувати наступ окупантів, так і знищувати окремі цілі.

У межах військової допомоги Україні передавали різноманітні артсистеми, серед них є польські САУ Krab. Артилеристи ЗСУ в репортажі АрміяInform повідомили, як проявилися західні установки.

Артилерист Олег каже, що вони пересіли з радянської артилерії на західну ще влітку. Першими надійшли німецькі Pzh 2000, а пізніше їм видали польські Krab. Він зазначає, що західні системи мають багато електроніки, яка потребує дбайливого догляду. Водночас вони мають величезне значення під час наступальних і оборонних дій.

Польська САУ Krab Фото: АрміяInform

Бійці артилерійської бригади проходили навчання в Німеччині та Польщі, щоб опанувати Pzh 2000 та Krab. Зараз вони діляться з колегами двох країн досвідом використання артустановок у бойових діях. Зазначається, що польський Krab може випустити 6 пострілів, і всі вони влучать в одну ціль. На виконання завдання потрібно всього 3 хвилини.

Вагомою перевагою західних машин над німецькими є те, що вони не потребують бусолей, коліматорів та інших систем для наведення та привʼязки до місцевості. Важливо працювати на артилерії у звʼязці з дронами, щоб швидше виявляти й нищити ворога.

САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform

"Як правило, перед висуванням нашої піхоти ми спочатку знищуємо вогневі точки й особовий склад ворога. Водночас під час контратакувальних дій окупантів включаємося одразу ж в роботу й подавляємо їхні наступальні дії від великих підрозділів до окремих відділень. Боєприпасів різного типу в нас зараз вистачає", — розповідає Олег.

Зараз артилеристи виконують завдання на Донбасі, де вже знищили велику кількість ворожої техніки: ТОС-1 "Солнцепек", САУ "Піон", станції РЕБ і ворожі мінометні розрахунки. За словами Олега, для ефективного виконання завдань їм допоміг досвід, набутий у 2021 році. Тоді ще на радянських машинах вони брали участь у спільних натовських навчаннях у Польщі.

Нагадаємо, 7 вересня ЗМІ писали, що Польща інвестує 200 млн доларів для розширення виробництва САУ Krab.

24 липня в ЗСУ показали, як Krab розбили штурмову групу російських окупантів під Бахмутом.