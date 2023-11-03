У РФ представили танк Т-90М із розширеними характеристиками: що було покращено (відео)

Одним із ключових поліпшень "Прориву" стали додаткові модулі динамічного захисту, які тепер повністю закривають гусениці, нижню лобову деталь і задню частину корпусу танка.

Російське підприємство "Уралвагонзавод", що входить до корпорації "Ростех", продемонструвало вдосконалений варіант танка Т-90М "Прорив". Розробники підкреслили підвищену мобільність і швидкість машини порівняно з попередніми моделями. Демонстративний ролик було опубліковано 1 листопада в YouTube.

Т-90М, розроблений Уральським конструкторським бюро транспортного машинобудування у складі "Уралвагонзавода", є найдосконалішою моделлю серії Т-90, призначеною для ведення сучасної війни. Він має комплексний захист, сучасну автоматизовану систему управління вогнем і заходи з підвищення живучості.

Оцінюючи демонстраційне відео, західні експерти зазначили, що Т-90М був доопрацьований з урахуванням досвіду реальних бойових дій, зокрема в Україні. Удосконалення містять в собі додатковий динамічний захист гусениць, нижньої лобової деталі та задньої частини корпусу танка. Розташування цих захисних елементів, особливо на даху, ретельно оптимізовано.

"Істотною модернізацією є заміна динамічної броні в менш захищених частинах танка на модулі в міцніших корпусах, що підвищує живучість Т-90М у бою", — зазначають експерти.

Водночас попри поліпшені характеристики, Т-90М успадкував вразливе місце конструкції, характерне для багатьох російських танків: сховище боєприпасів під баштою. Це означає, що влучання в менш броньовану верхню частину танка може призвести до детонації боєкомплекту, що загрожує повним знищенням танка та екіпажу.

"Очевидно, що на останні модифікації Т-90М вплинув перебіг війни в Україні. Посилення вежі, безсумнівно, є відповіддю на проблему безпілотників, які широко застосовуються під час конфлікту", — зазначили експерти.

Однак точні характеристики нової машини поки що не розголошуються, тож реальні можливості модернізованої машини в бойових умовах тільки належить дізнатися.

Нагадаємо, як заявив командувач Сухопутних військ РФ генерал Олег Салюков, у танка Т-90М "Прорив" з'явилися нові боєприпаси "Тельник". Цей снаряд підривається в повітрі, щоб завдати максимального ураження живій силі.