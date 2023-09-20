Т-90М та "Піон" та "Тюльпан": оновлені втрати російських військ за даними Oryx

Російська армія продовжує найбільше втрачати Т-80 різних модифікацій. Також окупанти модернізували "Ланцети" й один з них уразив український винищувач МіГ-29.

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Українські військові в оновленому списку понесли в рази менше втрат. Російська армія продовжує втрачати багато техніки та артилерії. Про це повідомляється в проєкті Oryx, де ведуть підрахунок втрат на основі фото чи відео матеріалів.

Варто зауважити, що у список потрапляють не тільки втрати, які сторони отримують прямо зараз. Додаються й старі втрати, які до цього не були зафіксовані. Разом з тим окупанти втратили танки:

Т-72Б3 — 1;

Т-72Б3 зразка 2016 — 1;

Т-80БВ — 2;

Т-80БВМ — 1;

Т-90М "Прорив" — 1, пошкоджено та покинуто;

2 танки, які не вдалося ідентифікувати.

Також було знищено тягач МТ-ЛБ та броньовик "Тигр-М". Українські військові знищили рідкісні російські артилерійські установки 203-мм САУ "Піон" або "Малка", 240-мм самохідний міномет "Тюльпан" та 122-мм САУ "Гвоздика". Ще окупанти втратили дві вантажівки КамАЗ та Урал.

Оновлені втрати ЗС РФ

З українського боку було втрачено один БПЛА "Валькірія" та ворог пошкодив винищувач МіГ-29 на аеродромі за допомогою, як заявляється, покращеної версії дрона-камікадзе "Ланцет".

Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 19 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні терміново потрібна додаткова допомога. Контрнаступ триває.

Також ЗМІ писали, що танки Abrams від США будуть в Україні вже за кілька днів.