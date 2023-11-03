"Маневрена та далекобійна": чим українська "Богдана" краща за радянську артилерію (фото)

Артустановка "Богдана" має дальність стрільби на відстань до 42 км звичайними 155-мм артснарядами. Зараз машини виконують завдання на півночі.

Батарея українських САУ "Богдана" нещодавно відпрацювала завдання з ураження російської техніки та живої сили. Командувач Обʼєднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв показав першу 155-мм САУ виробництва України в ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Командування Обʼєднаних сил.

Розрахунок української артилерії знищив БТРи, автомобільну техніку, склад з боєприпаси, міномети та РСЗВ "Град". Окрім цього артилеристи знищили живу силу ворога, який атакував міста та села України. За словами Наєва, "Богдана" ще торік відігравала значну роль у звільненні острова Зміїний. Нині вона виконує завдання в північній операційній зоні.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

"Ворог скрізь має отримувати нашу відповідь – і зблизька, і на самих далеких відстанях", — заявив Наєв.

Також командир "Богдани" Валерій перелічив генералу ще інші переваги української розробки. Серед них — дальність стрільби на відстань до 42 км звичайним снарядом.

"Богдана" від радянських систем відрізняється далекобійністю, точністю, маневреністю. На практиці підтверджена можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряда. Застосування спеціальної навігаційної апаратури дає можливість з першого пострілу попадати в ціль", — сказав Валерій.

САУ "Богдана" - це перша українська розробка з калібром 155-мм Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Він додав, що попри те, що гармату треба вручну заряджати, розрахунок виконує вогневе завдання за 7-8 хвилин. Таким чином майже нівелюється контрбатарейна боротьба окупантів.

Нагадаємо, 9 жовтня в ЗСУ показали застосування батареї САУ "Богдана" на різних шасі.

4 жовтня в Україні розкрили детальні технічні характеристики САУ "Богдана" у конфігурації 8х8.