Російські окупанти наступають: у ГУР розповіли, на які операції варто очікувати (карта)

Ворожі війська можуть продовжити діяти, як вони це нині роблять під Авдіївкою. У розвідці завірили, що уважно стежать за загарбниками.

ЗС РФ намагаються наступати на Авдіївському та Лимано-Куп’янському напрямах. Чи можливо, що вони готують більш масштабну операцію на весну, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 3 листопада у "РБК-Україна".

"З тими силами й засобами, якими станом на зараз оперує Росія, подібного масштабу дії, які ми бачимо в районі Авдіївки, можливі", — зазначив розвідник.

Авдіївка на карті бойових дій Фото: DeepStateMAP

Він підкреслив, що йдеться про точкові операції на окремих напрямках.

"Ось це те, що зараз може зробити агресор", — додав Юсов.

Він завірив, що розвідка уважно стежить за можливим розвитком подій, кадровим потенціалом та іншими можливостями російських сил.

Чи вистачає ЗС РФ озброєння?

Представник ГУР розповів, що у Росії триває виробництво ракет.

"Вони й близько не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були станом на 23 лютого 2022 року. Однак виробництво йде", — пояснив Юсов.

З його слів, менша кількість ракетних ударів протягом останніх місяців пояснюється тим, що ворог накопичує снаряди для масованих атак.

Також розвідник зазначив, що у РФ виробляють ударні дрони.

"Декілька десятків аналогів "шахедів" на місяць держава-агресор може виробляти станом на зараз самостійно", — сказав він.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов відповів, що може змінити у ході війни смерть президента РФ Володимира Путіна.

3 листопада радник голови ОП Михайло Подоляк також підтвердив, що ЗС РФ не влаштовують масованих атак, бо накопичують снаряди. Він пояснив, що мета ворога — вдарити "у критично важливі дні".