ATACMS для України: які ракети будуть найкорисніші для ЗСУ, — експерт

Якщо ЗСУ матимуть усі типи ракет ATACMS, то зможуть розв'язати відразу кілька проблем на лінії фронту в Україні, наголосив оглядач Коваленко. З його слів, у Пентагону кожного типу ATACMS — від 100 до 500 шт.

На складах Пентагону зберігається п'ять типів далекобійних ракет ATACMS. В Україні використали один з них, здатний покривати касетними боєприпасами значну площу. Однак у США є й інші ракети, які стали б нагоді ЗСУ, щоб отримати перевагу у протистоянні з ЗС РФ. Аналіз можливостей ATACMS дослідив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Свій аналіз він опублікував на сторінці Facebook.

Коваленко вказав, що для удару по авіабазі ЗС РФ під Бердянськом та Луганськом, який стався 17 жовтня, ЗСУ застосували ракети M39 (ATACMS Block I). Ракети змогли знищити або пошкодити близько десятка російських повітряних суден. Після цього російське командування почало відводити літаки та вертольоти подалі від лінії фронту.

На думку військового оглядача, у ЗСУ є проблема з даним типом ракет — їх у розпорядженні ЗСУ може бути надто мало. Тому варто уважно придивитись до інших снарядів, які зберігаються в арсеналах Пентагону.

M39 (ATACMS Block I) — ракета, використана в Україні, нагадав Коваленко. Всередині снаряду — 950 суббоєприпасів М74. Кожен М74 розміром з тенісний м'яч і важить пів кілограма. Снаряд має дальність 165 км, тобто дістає до будь-яких військових цілей, розташованих на материковій Україні. Цих ракет було випущено 1400 шт., причому протягом минулих воєн використали 637 шт. Тобто залишок — всього лиш 763. При цьому до Криму вони не дістають. І мають ще один мінус — інерційну систему наведення, що являється "архаїзмом", пояснив оглядач. M39A1 (ATACMS Block IA) — дістає на відстань до 300 км, тобто — і до Криму. Має GPS-наведення, отже — точніша. При цьому вміщує меншу кількість суббоєприпасів: 300 шт. М74 замість 950 шт. Орієнтовна кількість — близько 500 шт., заявив Коваленко. M48 — також має дальність 300 км і керується GPS. Її перевага в тому, що вона містить не суббоєприпаси, а 300-кілограмову осколково-фугасну боєголовку. Боєголовка — хороший варіант, щоб влучати у захищені бетоном бункери окупантів, вказав оглядач. Але таких ракет — всього 100 шт. M57 — вдосконалена ракета М48, зазначив Коваленко. Ракет цього типу у Пентагону — 500 шт. M57E1 — особливість цієї ракети у тому, що вона обладнана далекоміром і може підриватись не від удару об поверхню, а в повітрі. Завдяки цьому вражає військову техніку та живу силу противника. Ракета містить боєголовку WAU-23/B і є перехідною між першими двома варіантами ATACMS Block I та ATACMS Block IА. Кількість — більш як 500 шт.

Коваленко підсумував, що кожна з цих ракет, коли опиниться у розпорядженні ЗСУ, дасть можливість досягати певних воєнних задач. Тому, зазначив, Силам оборони потрібні вони усі.

"Україні необхідні всі вище описані модифікації ATACMS. Кожна з них по-своєму корисна, для застосування на тій чи іншій ділянці фронту, за тим чи іншим типом об'єктів", — сказав він.

Завдяки такому арсеналу ЗСУ зможуть відігнати подалі російську авіацію, примусити ЗС РФ змінити систему керування бойовими діями та перевести ЧФ до Новоросійська. Останній пункт покращить ситуацію щодо обстрілів: "знаходження чорноморської флотилії в Новоросійську зменшить фактор несподіванки від пусків "Калібрів" з надводних засобів".

Ракети ATACMS — деталі

Зазначимо, про перше використання ракет ATACMS в Україні стало відомо зранку 17 жовтня — про це повідомили у Генштабі ЗСУ після відповідних натяків західних ЗМІ. У мережі опублікували кадри влучання по авіабазі РФ під Бердянськом. На відео видно кілька яскравих заграв на території військового об'єкту ЗС РФ. Українське командування підтвердило, що вдалось знищити або пошкодити біля десятка російських вертольотів.

У Пентагоні підтвердили надання ATACMS, зазначивши, що в Україну надійшло всього 20 ракет. Також наголосили, що у майбутньому не будуть публічно повідомляти про надсилання подібного типу озброєння.

Міністр МЗС Дмитро Кулеба висловив упевненість, що поставки ATACMS стануть регулярними.

Нагадуємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував статтю, в якій перелічив п'ять пунктів, які дадуть можливість Україні переламати хід війни. Між тим в ГУР Міноборони розповіли про нові російські безпілотники, які ворожі війська вже почали використовувати на лінії фронту.