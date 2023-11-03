"В Україні сидять": Путін сформував нову "теорію змови" про боротьбу з Заходом (відео)

Лідер Росії переконаний, що "заокеанські діячі" організували погроми у Дагестані, використавши для цього українців. Володимир Путін назвав такі дії "свинством".

Президент РФ Володимир Путін знову заявив про причетність України до заворушень у Дагестані, цього разу поділившись деталями "змови". Відповідні його слова передали 3 листопада у ТАСС.

"Мене дивує позиція цих заокеанських діячів: вони начебто підтримують євреїв Ізраїлю, а руками своєї агентури з України намагаються організувати у нас єврейські погроми. Ну просто неймовірне свинство", — сказав російський лідер.

Він наголосив, що це не можна вважати навіть "подвійними стандартами".

"Навіть не знаю, як назвати. Збочення свідомості якоїсь. Це говорить про те, що насправді вони скоріше переслідують свої власні інтереси, ніж інтереси якихось третіх народів та третіх країн", — підкреслив Путін.

З його слів, метою були боротьба з РФ та розгойдування ситуації всередині країни-агресорки.

"У нашій багатонаціональній країні це абсолютно неприпустимо", — додав президент.

Він зауважив, що вкидання про події у Дагестані здійснювали у соцмережах люди, які "живуть за кордоном, у тому числі в Україні сидять".

Нагадаємо, 30 жовтня понад тисяча дагестанців напала на літак з Ізраїлю. Учасники бунту розгромили аеропорт у Махачкалі.

В українській розвідці вже відповідали на звинувачення в бік України. Представник Андрій Юсов заявив, що бунт могли організувати самі росіяни. Україна, з його слів, до цього не причетна.