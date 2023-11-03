"Газа оточена": ЦАХАЛ перейшов до завершального етапу війни — CNN

За повідомленнями ЗМІ, ЦАХАЛ почав останній етап війни проти ХАМАС і взяв місто Газа в кільце. Ізраїльська армія заявила, що оточила місто з повітря, суші та моря.

Ізраїльські сухопутні війська взяли в кільце місто Газа, найбільший і найбільш густонаселений пункт у палестинському анклаві. Про пересування сил ЦАХАЛу свідчать супутникові знімки та відео з відкритих і офіційних джерел. Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що проведений ним аналіз зображень підтверджує повідомлення ЦАХАЛу про те, що місто оточене ізраїльськими військами.

"Сили ЦАХАЛу оточують Газу з повітря, суші та моря. Місто Газа і його околиці взяті в кільце. Бійці ізраїльської армії з боями просуваються вперед, знищуючи наземну і підземну терористичну інфраструктуру і ліквідовуючи бойовиків ХАМАС", — заявив у п'ятницю речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

У повідомленні йдеться про те, що ізраїльська армія розпочала останній етап війни проти ХАМАС. Сили ЦАХАЛу просунулися вперед за трьома напрямками:

від північно-західного кордону сектора Газа вздовж узбережжя Середземного моря;

з північного сходу біля Бейт-Хануна;

зі сходу на захід, уздовж південної частини міста Газа.

Ізраїльські війська просунулися глибше вздовж цієї західної ділянки, до моря, згідно із супутниковими знімками Європейського космічного агентства, зробленими в середу. Зображення із супутника засвідчили, що до повного оточення міста Газа ЦАХАЛу залишилося зімкнути лінію завдовжки лише в один кілометр.

Хоча знімки мають низьку роздільну здатність, на них можна побачити сліди, залишені важкою бронетехнікою на південь від центру міста, які тягнуться майже до узбережжя.

Відео, які поширюють у соцмережах останніми днями, показують, що ізраїльські війська зайняли поселення на півночі сектору Гази — Бейт-Ханун, Бейт-Лахія і Ататра, оточивши таким чином північний периметр міста Гази.

Нагадаємо, сухопутні війська Ізраїлю "прорвали" передню лінію оборони ХАМАС. На думку контр-адмірал Хагарі, наземна операція ізраїльської армії "просувається за планом". ЦАХАЛ атакує із суходолу, повітря і моря.

Раніше Фокус писав, ЦАХАЛ вступив у бій з бойовиками ХАМАС у підземному місті Гази. За словами Ріка Бреннана, глави регіонального управління ВООЗ, у Секторі Газа зараз "катастрофа поверх катастрофи". Він підкреслив, що потреби в галузі охорони здоров'я зростають, а здатність міжнародних організацій їх задовольнити швидко знижується.