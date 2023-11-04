"Отримує задоволення": під прицілом ЗС РФ можуть опинитися лікарні та школи України (відео)

За словами експерт із національної безпеки Віктора Ягуна, росіяни отримують задоволення наносячи удари по українських містах. Україна нині має справу з "психічно хворими людьми".

Російські окупанти не залишать спроб бити по інфраструктурі України. Про це в ефірі "Ми – Україна" заявив директор Агентства реформування сектору безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягун.

За словами експерта, під прицілом ЗС РФ можуть опинитися українські лікарні та школи.

"Це все зроблено для того, щоб опустити рівень нашого суспільства на декілька щаблів вниз. Вони так сподіваються зробити, але нічого у них не вийде, тому що українці показали свою стійкість до цих процесів", — наголосив Ягун.

Для чого ворогу обстрілювати цивільну інфраструктуру

Експерт із національної безпеки зазначила, що росіяни отримують задоволення наносячи удари по українських містах.

"Ворог отримує задоволення. На жаль, ми маємо справу з психічно хворими людьми. Які б’ють, тому що, вони б’ють. Їм хочеться і вони можуть", — підкреслив Ягун.

Удари ЗС РФ по лікарнях та школах: що відомо

Окупанти ще з початку повномасштабної війни обстрілювали цивільну інфраструктуру України. Наприклад, 5 жовтня ЗСРФ вдарили по лікарні та станції екстреної медичної допомоги в Бериславі Херсонської області.

Також 27 січня російські війська обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, де після удару спалахнула школа.

Окрім того, 3 листопада 2022 року заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни здійснили кілька ракетних ударів по Покровську Донецької області. Декілька снарядів ЗС РФ випустили в напрямку навчального закладу в Покровську.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року російські збройні сили завдали удару по Херсону. За інформацією Кирила Тимошенка, окупанти обстріляли пологовий будинок, де в той день народилося дві дитини.