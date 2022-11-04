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ЗС РФ завдали шість ракетних ударів по Покровську

Покровськ стела місто Донецька область
ЗС РФ завдали шість ракетних ударів по Покровську

Декілька ворожих ракет, за інформацією Офісу президента, прилетіли по місцевій школі та приватному житловому сектору.

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У четвер увечері, 3 листопада, ЗС РФ здійснили кілька ракетних ударів по Покровську Донецької області. Цю інформацію підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, увечері 3 листопада російські війська здійснили щонайменше шість ракетних ударів по Покровську.

Як стверджує Кирило Тимошенко, прильоти ворожих ракет зафіксовано по об'єктах цивільної інфраструктури. Декілька снарядів ЗС РФ випустили в напрямку навчального закладу в Покровську.

"Російські терористи завдали шість ракетних ударів по Покровську. Три з них поцілили по школі, і ще одна — по приватному сектору міста. Наразі встановлюються наслідки цих влучень, а також місце та наслідки двох прильотів", — ідеться в повідомленні заступника голови Офісу президента.

Співрозмовники Фокусу в Покровську стверджують, що під час масованих ракетних ударів ЗС РФ нарахували щонайменше 10 сильних вибухів.

На момент публікації новини голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, пресслужба Нацполіції Донеччини та керівництво Покровської військової адміністрації офіційно не коментували чергову атаку російських військ по місту.

Зазначимо, що 3 листопада ЗС РФ здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники й артилерію. Найсерйозніші руйнування зафіксовано в Кривому Розі, де росіяни вдарили по енергетичному та водному об'єктах.

Також повідомлялося, що 1 листопада ЗС РФ завдали масованих ракетних ударів по прифронтовому Краматорську Донецької області. У напрямку міста російські військовослужбовці випустили щонайменше 14 ракет, а прильоти снарядів зафіксували в промзоні населеного пункту.