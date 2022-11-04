ЗС РФ завдали шість ракетних ударів по Покровську

Декілька ворожих ракет, за інформацією Офісу президента, прилетіли по місцевій школі та приватному житловому сектору.

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У четвер увечері, 3 листопада, ЗС РФ здійснили кілька ракетних ударів по Покровську Донецької області. Цю інформацію підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, увечері 3 листопада російські війська здійснили щонайменше шість ракетних ударів по Покровську.

Як стверджує Кирило Тимошенко, прильоти ворожих ракет зафіксовано по об'єктах цивільної інфраструктури. Декілька снарядів ЗС РФ випустили в напрямку навчального закладу в Покровську.

"Російські терористи завдали шість ракетних ударів по Покровську. Три з них поцілили по школі, і ще одна — по приватному сектору міста. Наразі встановлюються наслідки цих влучень, а також місце та наслідки двох прильотів", — ідеться в повідомленні заступника голови Офісу президента.

Співрозмовники Фокусу в Покровську стверджують, що під час масованих ракетних ударів ЗС РФ нарахували щонайменше 10 сильних вибухів.

На момент публікації новини голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, пресслужба Нацполіції Донеччини та керівництво Покровської військової адміністрації офіційно не коментували чергову атаку російських військ по місту.

Зазначимо, що 3 листопада ЗС РФ здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники й артилерію. Найсерйозніші руйнування зафіксовано в Кривому Розі, де росіяни вдарили по енергетичному та водному об'єктах.

Також повідомлялося, що 1 листопада ЗС РФ завдали масованих ракетних ударів по прифронтовому Краматорську Донецької області. У напрямку міста російські військовослужбовці випустили щонайменше 14 ракет, а прильоти снарядів зафіксували в промзоні населеного пункту.