"Діти нас проклинатимуть": глава МЗС Литви розкритикував ідею "миру" з РФ

Керівник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що для Росії мирна угода означатиме лише "час переозброїтися".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Російською Федерацією. Про це він заявив у соцмережі Х (колишній Twitter).

Ландсбергіс наголосив, що для Росії мирна угода означатиме лише "час переозброїтися".

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На думку міністра, країни Заходу небезпечно наблизились до того, аби втратити можливість зупинити багатовікову імперську агресію Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

"Наші діти будуть проклинати нас в тих окопах, які ми їм копаємо.", — заявив Ландсбергіс.

Мирні переговори з Росією: деталі

Раніше журналісти NBC News заявили, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці.

Нагадаємо, 3 листопада Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки щодо "таємних переговорів" з Росією. Чиновник завірив, що Україна не веде переговорів "за закритими дверима" з Кремлем.