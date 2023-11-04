"Діти нас проклинатимуть": глава МЗС Литви розкритикував ідею "миру" з РФ
Керівник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що для Росії мирна угода означатиме лише "час переозброїтися".
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Російською Федерацією. Про це він заявив у соцмережі Х (колишній Twitter).
Ландсбергіс наголосив, що для Росії мирна угода означатиме лише "час переозброїтися".
На думку міністра, країни Заходу небезпечно наблизились до того, аби втратити можливість зупинити багатовікову імперську агресію Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.
"Наші діти будуть проклинати нас в тих окопах, які ми їм копаємо.", — заявив Ландсбергіс.
Мирні переговори з Росією: деталі
Раніше журналісти NBC News заявили, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.
За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.
Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці.
Нагадаємо, 3 листопада Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки щодо "таємних переговорів" з Росією. Чиновник завірив, що Україна не веде переговорів "за закритими дверима" з Кремлем.