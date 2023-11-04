"Зафіксували та знищили": бійці "Азов" показали ураження російського ЗРК "Стріла-10" (відео)

Російську військову техніку та окупантів зафіксували в лісопосадці. Українські військові завдали влучних ударів, після яких в небо здійнявся густий чорний дим.

Розвідники 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та бригадна артилерійська група разом з суміжними підрозділами знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", АГС, БМП та мінометний розрахунок Збройних Сил Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі "Азов" у Telegram.

"Розвідка 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та бригадна артилерійська група разом з суміжними підрозділами зафіксували та знищили чотири ворожі цілі", —йдеться у повідомленні.

В опублікованому відео українські військові показали, як зафіксували російський мінометний розрахунок у лісопосадці. Після вдалої роботи він був знищений разом з особовим складом ЗС РФ.

Крім цього, бійці уразили ЗРК "Стріла-10", АГС та БМП ворога. Після чого українці завдали декілька влучних ударів, у результаті чого російська техніка була знищена, а в небо здійнявся густий чорний дим.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" знищив російський РЛС ЗРК С-400. Підпілля працювало під керівництвом Служби безпеки України, зокрема удар було завдано за допомогою HIMARS.

2 листопада у пресслужбі Сил спеціальних операцій Збройних сил України розповіли про знищення ворожого комплексу радіоелектронної боротьби "Леер-2". У Донецькій області аеророзвідники помітили переміщення російської машини та простежили за нею до її нової позиції, після чого бійці завдали вдалого удару та уразили техніку ЗС РФ. Це вдалося зробити, ймовірно, за допомогою дрона-камікадзе або високоточної артилерії.