"Обставини зʼясують": Умеров підтвердив удар РФ по 128-й бригаді й анонсував перевірку

За інформацією Страткома ЗСУ, окупанти вдарили по розташуванню гірничо-штурмової бригади ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки також постраждали місцеві жителі.

ЗС РФ вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинули військовослужбовці, а місцеві отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомили у Збройних силах України.

За інформацією ЗСУ, окупанти вдарили по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

Обставини зʼясовують: Умєров підтвердив атаку РФ по штурмовій бригаді

Міністра оборони України Рустем Умєров також підтвердив атаку ворога по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

"Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади", — йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося.

"Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", — наголосив міністр.

Військові ЗСУ загинули під Запоріжжям: що повідомили раніше

Нагадаємо, 4 листопада військовий із псевдонімом "Каспер" заявив, що у прифронтовому селі Запорізької області нібито влаштували урочисте нагородження ЗСУ, яке стало смертельним.

За словами військового, офіцери зібрали бійців на шикування для нагородження. Оскільки місце зборів розташоване близько до позицій ворога, росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.

Пізніше голова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив, що наразі відомо про більш ніж 20 загиблих.

Микита закликав громаду та підприємців у закладах харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо.

"Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", — наголосив він.