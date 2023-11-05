Спостерігали з повітря: ЗС РФ оприлюднили відео удару "Іскандером" по зібранню 128-ї бригади

Російські окупанти з висоти пташиного польоту стежили за рухом українських захисників і в момент скупчення атакували ракетою.

Російські телеграм-канали виклали відео удару по 128-й бригаді ЗСУ, який стався 3 листопада. Кадри ракетної атаки опублікував український журналіст і блогер Денис Казанський.

"Як бачимо, ніхто з місцевих ворожу ракету не наводив, окупанти усе бачили та фіксували з БПЛА, як військові збираються разом в одному місці. Проводити такі шикування та відкриті збори поблизу лінії фронту — злочинна халатність, яка коштує людям життя", — написав він.

На оприлюднених кадрах видно, що російські окупанти тривалий час спостерігали за переміщенням українських військових з БпЛА в повітрі. Коли вони зібралися на нагородження, то завдали ракетного удару просто по скупченню людей.

На Закарпатті оголосили жалобу

У Закарпатській області у зв'язку з втратами в бригаді із 6 листопада оголосили три дні трауру. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"В районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів. 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", — проінформував Віктор Микита.

Удар під час нагородження бійців

У прифронтовому селі Запорізької області офіцери зібрали бійців на шикування для нагородження. Оскільки місце зборів розташоване близько до позицій ворога, росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив атаку ворога по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

"Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади", — йдеться у повідомленні.

Пізніше голова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив, що на той час було відомо про більш ніж 20 загиблих. Він закликав громаду втриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів.