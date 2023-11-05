Протестувальники атакували базу США в Туреччині: поліція застосувала водомети (відео, фото)

Щоб розігнати натовп, як повідомляють ЗМІ, у ситуацію втрутилися кінна поліція і спецпризначенці, які застосували водомети, перцеві балончики і спецзасоби TOMA.

У Туреччині група, яка побажала висловити протест Ізраїлю і США, спробувала проникнути на авіабазу Інджирлік в Адані. У ситуацію втрутилися поліцейські бригади. Про це пише турецьке видання NTV.

За інформацією ЗМІ, організатором протесту виявився фонд гуманітарної допомоги "Права і свободи людини", який організував демонстрацію протесту перед авіабазою. На заклик голови фонду Бюлента Йилдирима до колони протестувальників приєдналися й інші люди з усієї Туреччини.

"Правоохоронцям довелося вжити заходів безпеки, перекривши вулиці та проспекти навколо бази", — зауважує NTV.

Щоб розігнати натовп, повідомляє видання, втрутилися кінна поліція і спецпризначенці, які застосували перцеві балончики і спецзасоби TOMA.

Що відомо про протест

На авіабазі Інджирлік в Адані дислокуються 39-те командування крила ВПС США і 10-те командування танкової бази ВПС Туреччини.

Мітингувальникам дозволили провести протест у спеціально відведеному місці на бульварі Сезай Каракоч.

До організатора протесту приєдналися люди з усієї Туреччини У ситуацію довелося втрутитися турецькій поліції Поліція застосувала водомети

Разом з тим, через деякий час колона протестувальників наблизилася до авіабази, а частина групи спробувала проникнути на її територію через поля.

Нагадаємо, Фокус писав, що "шахедів" в Україні менше не стане. У цьому впевнений військовий експерт Олександр Коваленко.

Крім того, Фокус повідомляв, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував усі візити до Ізраїлю і заявив, що, крім ЦАХАЛу, жодна армія у світі нібито не бомбить лікарні, храми і ринки.