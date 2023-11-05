ЗС РФ випустили протирадіолокаційну ракету по Одещині та Х-59 по Дніпропетровщині, — ОК "Південь"

За даними командування, внаслідок ракетної атаки в Одеській області постраждало троє людей, на інфраструктурному об'єкті пошкоджено адмінбудівлі і навколишні приватні садиби. На Дніпропетровщині ракету знищено силами української ППО.

Вдень 5 листопада з літаків тактичної авіації та з акваторії Чорного моря російські окупанти спрямували ракетні обстріли по Одещині та Дніпропетровщині. Про це повідомляють Сили оборони півдня України у власному телеграм-каналі.

Як зазначається в інформації, ворог продовжує системний терор південних регіонів України.

"На Одещині пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали троє співробітників. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам", — підкреслюється у повідомленні.

У Дніпропетровській області, над Криворіжжям, ракету Х-59 було знищено силами ППО, люди не постраждали.

Обстріли півдня України

За минулу добу ворог понад 80 разів поцілив по населених пунктах з артилерії, було використано близько 460 снарядів.

По Херсону ворог вдарив чотири рази, двічі було обстріляно Очаків, під вогонь окупантів потрапили села Тягинка й Кочкарівка.

"Внаслідок артилерійських обстрілів загинула одна людина, поранено п’ять цивільних і представник Нацполіції, пошкоджено чотири багатоповерхівки, приватні будинки, два магазини та автомобіль", — зазначається у повідомленні.

Крім того, протягом останньої доби агресор наніс 9 авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок ударів зруйновано черговий заклад освіти в одній з прибережних громад.

В Одесі вдень 5 листопада прогриміло щонайменше два вибухи, у сусідньому Чорноморську також було голосно.

Оперативна обстановка на півдні України — що відомо

У зоні відповідальності Сил оборони півдня України обстановка на ранок 5 листопада залишалася напруженою.

"У діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Проте триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами", — зазначається у релізі.

Ворог продовжив атакувати цивільне населення FPV-дронами: зафіксовано три таких БПЛА та безпілотники інших модифікацій, з яких ворог скидає осколкові боєприпаси — таких випадків за добу налічується 35. Саме такими снарядами поранено двоє людей.

Також два бойові кораблі ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя РФ і тимчасово окупованого Криму: по одному — в Чорному і Азовському морях. Потужний шторм змусив ракетоносії укритися в пунктах базування.

Нагадаємо, Фокус писав, що 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення двох російських далекобійних ракет Х-59. Снаряди летіли в напрямку Одеської області, їх збили українські зенітні установки.

Також зранку 1 листопада сигнал повітряної тривоги пролунав над окупованим Кримським півостровом. Місцеві жителі повідомляли, начебто бачать політ українських ракет. Тим часом біля авіабази в Саках помітили закіптюжені сліди: можливий наслідок атаки безпілотників ЗСУ.

Крім того, Фокус повідомляв, що армія РФ може запустити по Україні близько 60 крилатих ракет "Калібр", навіть якщо сховає кораблі в бухтах. Удари по Чорноморському флоту вплинули на спроможності окупантів, але їх військовий потенціал все ж потужний, кажуть у Силах оборони півдня України.