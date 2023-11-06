"Мангали не допомогли": 14 бригада ЗСУ зупинила наступ танків РФ (відео)

Боєприпас влучив у башту танка, а вибух спровокував детонацію боєкомплекту. Колона росіян була повністю ліквідована.

Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили важку техніку російських військ. Результати роботи підрозділ опублікував у Facebook.

На відео російська бронетехніка намагається проїхати полем. Згодом окупанти потрапляють під шквальний вогонь українських захисників.

Перша БМ була зупинена. Далі бійці влучили й в іншу бронетехніку. На відео можна побачити, як воїни волинської бригади ліквідували російський танк, якому "мангал" (так звані захисні решітки) не допоміг. Боєприпас влучив у башту, а згодом відбулася детонація боєкомплекту.

"Розпочинаємо тиждень бадьоро та феєрично! Князівські воїни діють чітко та влучно!" – йдеться у дописі.

Знищення техніки військ РФ

Бійці президентської бригади 3 листопада спалили колону техніки військ РФ. Українські бійці, виявивши в районі Авдіївки просування колони противника, завдали вогневого ураження, застосувавши протитанкові засоби й артилерію. Колону танків противника виявили засоби аеророзвідки. За допомогою розвідувальних безпілотників було встановлено координати просування росіян, після чого українські захисники застосували проти окупантів протитанкові засоби й артилерію.

Українські танкісти 31 жовтня розбили штурмову колону росіян. Російські окупанти із застосуванням бронетехніки намагалися пройти через посадку, але отримали потужну відповідь від бійців ЗСУ.

Нагадаємо, за інформацією американських аналітиків, ЗСУ досягли успіхів у районі Вербового. Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ також провели марні атаки на північний захід від Вербового, поблизу Работиного, на північ від Нестерянки і поблизу П'ятихаток (25 км на північний захід від Роботиного).