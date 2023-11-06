"Чому вони такі очманілі?": Фаріон запропонувала "азовцям" називати себе "руськими" (відео)

Мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями воїнів, які спілкуються не державною мовою. Вона запропонувала бійцям "припинити вигадувати для себе відмази" та дотримуватись закону.

Українська мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон зробила "гучну" заяву щодо бійців бригади НГУ "Азов" та 3 штурмової бригади, які досі не перейшли на українську. Про це відомо з її інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій, опублікованого 4 листопада.

"Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії — це зброд тоді", — зазначила Фаріон.

Журналістка підкреслила, що "азовців" водночас було б "несправедливо" називати "кацапами".

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "руськими". Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Якщо вони такі великі патріоти, нехай покажуть свій патріотизм", — відповіла мовознавиця.

Вона назвала "бздурою" те, що люди воюють в українській армії та спілкуються російською.

"Виконуйте закон, це по-перше. По-друге, вчіть українську мову. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази, чого ви цього не робите", — додала Фаріон.

Інтерв'ю з Іриною Фаріон (про "азовців" — з 8:28)

Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон називала українців, які розмовляють не державною мовою, "біологічним сміттям". Вона зазначала, що такі люди є зрадниками.

Також ексдепутатка та мовознавиця зізнавалась, що її трирічний онук за допомогою кулаків "вчить" дітей у дитсадку, щоб вони не розмовляли російською.