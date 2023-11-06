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За жовтень росіяни виготовили понад 100 високоточних ракет, — у ГУР надали перелік

Дар'я Денисова
Росіяни виготовили понад 100 високоточних ракет за жовтень

Розвідка також повідомила, коли росіяни почнуть бити по енергосистемі України.

Росіяни виготовили 115 високоточних ракет за жовтень 2023 року та мають у запасах ще 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. З таким потенціалом вони очікують на збільшення навантажень на енергосистему України, щоб почати знову бити по енергетиці. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Росія в жовтні виготовила 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 кілометрів", — зазначив Скібіцький.

Представник розвідки також надав список нових ворожих ракет. Серед них:

  • 40 крилатих ракет Х-101;
  • 30 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 20 крилатих ракет "Калібр";
  • 12 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 9 крилатих ракет Х-32;
  • 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Скільки ракет має Росія на листопад 2023-го

Загалом, за даними розвідки, у запасах Росії є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Скібіцький вважає, що росіяни завдадуть ракетних ударів по енергетиці України восени-взимку з настанням холодів.

"Таке може бути після настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду, — росіяни вичікують падіння температури нижче за нуль", — додав представник ГУР.

Чим росіяни битимуть по Україні

За словами Вадима Скібіцького, ворог, імовірно, застосує ракети різних типів або здійснюватиме комбіновані удари з використанням ракет і безпілотників. Це будуть не такі примітивні атаки, як 2022-2023 року.

Раніше в ГУР розповіли, що кількість ракет у РФ свідчить про те, що кафірам вдається підтримувати виробництво на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

8 жовтня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворог також нарощує виробництво ударних "шахедів" для атаки по території України.