За жовтень росіяни виготовили понад 100 високоточних ракет, — у ГУР надали перелік

Розвідка також повідомила, коли росіяни почнуть бити по енергосистемі України.

Росіяни виготовили 115 високоточних ракет за жовтень 2023 року та мають у запасах ще 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. З таким потенціалом вони очікують на збільшення навантажень на енергосистему України, щоб почати знову бити по енергетиці. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Росія в жовтні виготовила 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 кілометрів", — зазначив Скібіцький.

Представник розвідки також надав список нових ворожих ракет. Серед них:

40 крилатих ракет Х-101;

30 балістичних ракет "Іскандер-М";

20 крилатих ракет "Калібр";

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

9 крилатих ракет Х-32;

4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Скільки ракет має Росія на листопад 2023-го

Загалом, за даними розвідки, у запасах Росії є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Скібіцький вважає, що росіяни завдадуть ракетних ударів по енергетиці України восени-взимку з настанням холодів.

"Таке може бути після настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду, — росіяни вичікують падіння температури нижче за нуль", — додав представник ГУР.

Чим росіяни битимуть по Україні

За словами Вадима Скібіцького, ворог, імовірно, застосує ракети різних типів або здійснюватиме комбіновані удари з використанням ракет і безпілотників. Це будуть не такі примітивні атаки, як 2022-2023 року.

Раніше в ГУР розповіли, що кількість ракет у РФ свідчить про те, що кафірам вдається підтримувати виробництво на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

8 жовтня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворог також нарощує виробництво ударних "шахедів" для атаки по території України.