Оригінальний універсал: у Німеччині запустять у серію ракетні системи Enforcer (фото)

Ракетний комплекс призначений для ураження широкого спектра цілей на дальностях, що перевищують можливості піхотної зброї, включно з легкоброньованими статичними та рухомими цілями, а також загрозами, які перебувають за укриттями.

Німецькі зброярі готуються запустити в серію ракетну систему Enforcer. Цей переносний високоточний ракетний комплекс викликав великий резонанс в оборонній промисловості і має величезні перспективи — наразі Enforcer перебуває на завершальному етапі кваліфікації, а перше постачання до військ спеціального призначення Німеччини очікується 2024 року. Про це 6 листопада повідомили у Military Leak.

Роботи над створенням комплексу почалися після того, як німецькі сили спеціального призначення звернулися з проханням про розроблення такої мобільної ракетної установки. Після цього з компанією MBDA Missile Systems було укладено контракт на 3000 одиниць Enforcer для спецназу Бундесверу.

Що відомо про ракетну систему

Ракетний комплекс Enforcer представляє новий вимір легких одноразових боєприпасів для стрільби з плеча в радіусі 2 км, забезпечуючи підвищену дальність ураження цілей і поліпшені характеристики, як порівняти з важкими кулеметами й гранатометами.

"Enforcer може використовуватися для ураження широкого спектра цілей на дальностях, що перевищують можливості доступної наразі піхотної зброї, включно з легкоброньованими статичними та рухомими цілями, а також загрозами, які перебувають за укриттями", — ідеться в пресрелізі компанії-розробника.

Пускова установка Enforcer важить менше ніж 7 кг, а вся система, включно з прицілом і двома боєприпасами, — менше ніж 20 кг, що забезпечує її гнучкість і зручність застосування в зонах асиметричних конфліктів.

Компактні розміри й габарити роблять її дуже мобільною та ефективною, забезпечуючи піхоту точним і ефективним керованим снарядом. Відмінною особливістю ракетного комплексу Enforcer є наявність функції фіксації перед пуском (LOBL), що робить його виключно точним. Крім того, система має можливість повітряного вибуху, що робить її ефективною для ураження прихованих цілей.

Наразі вивчаються нові сфери застосування ракетної системи, включно з протитанковою і протиповітряною обороною дуже малої дальності (V/SHORAD), що розширює можливості її використання. Адаптивність Enforcer проявляється в можливості оснащення його бойовою частиною тандемної форми, призначеної для ураження легких транспортних засобів. Крім того, MBDA активно розробляє протитанкову версію — Enforcer X. Існує також концепція повітряного пуску Enforcer, сумісного з пілотованими апаратами і БПЛА.

Водночас згідно з вимогою Бундесверу MBDA працює над новим варіантом ракети Enforcer з більшим калібром. Такий варіант може бути встановлений на баштовій системі Skyranger 30 бронемашини Boxer 8×8, з трьома осередками, кожен з яких несе по три ракети Enforcer.

Оглядачі зазначають, що ця розробка є значним кроком на шляху оснащення збройних сил Німеччини інноваційним, універсальним та ефективним боєприпасом.

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