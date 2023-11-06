"Кількість злочинів зростає": в Атеш розповіли, як окупанти тероризують кримчан (фото)

Російський військовий намагався вбити жінку в одному із сіл Джанкойського району. Її врятували сусіди, які викликали поліцію, розповіли в українському підпіллі.

Збройні сили Російської Федерації тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Російські військові тероризують населення Джанкоя", — йдеться у повідомленні.

За інформацією агентів українського підпілля з Джанкойського управління поліції, в одному із сіл району окупант намагався вбити жінку. Зокрема, російський військовий увірвався до будинку літньої жінки та намагався її вбити. Проте сусіди викликали поліцію, внаслідок чого окупанта вдалося затримати.

В "Атеш" наголосили, що російське керівництво заохочує терор своїх військових на тимчасово окупованих територіях. У результаті чого невпинно зростає кількість злочинів за участю окупантів.

Російські військові в Джанкої

Також партизани зафіксували випадки самовільного відлучення бойовиків з військових частин. Тому окупаційна влада збільшила кількість патрулів військової поліції та кількість камер по Джанкою.

Російська техніка Російська техніка

Нагадаємо, 2 листопада в українському підпіллі розповіли про те, що у Джанкой в Криму прибувають нові російські мобілізовані. Зокрема, серед новоприбулих спостерігається велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ.

17 жовтня в партизанському русі "Атеш" заявили, що Збройні сили Російської Федерації можуть боятися успішного контрнаступу українських військових, а тому почали перекидати значні ресурси в Джанкой. Ворог постійно відправляє військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових на цьому об'єкті.