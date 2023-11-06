С-300 і С-400: розслідувачі показали завод, де росіяни виробляють ракети (фото)

Воскресенський завод спеціалізується на виробництві ракет для різних зенітно-ракетних комплексів Росії. Завод також збирає ракети для Бук-М2, ЗРК "Куб", С-400 й "Бастіон".

У Росії неподалік від Москви розташований один із найбільших військових заводів — Воскресенський завод. Тут окупанти виробляють ракети С-300, С-400 й С-500, якими обстрілюють українські міста. Аналітики агенції Molfar з'ясували, які ще ракети там виготовляють і де розташований цей завод та його цехи.

Що виробляють на Воскресенському заводі

Ракети С-300, С-350, С-400, якими обстрілюють територію України, створювалися для комплексів протиповітряної оборони, але ЗС РФ використовують їх і для ударів по цивільних обʼєктах.

Воскресенський завод спеціалізується на виробництві ракет для різних зенітно-ракетних комплексів Росії.

Тут виготовляються:

ракети для С-300;

ракети для С-350 "Витязь";

ракети для С-400 "Тріумф".

Імовірно, Воскресенський завод також збирає ракети для Бук-М2, ЗРК "Куб", С-400 й "Бастіон".

Де розташований завод

Сам завод розташований на закритій ліснистій території площею в 10 га. Там також є 3 випробувальні полігони (танковий, авіаційний, загальний), філія з виготовлення двигунів "Салют", корпуси засипані землею на випадок вибухів.

Частина заводу (операторська ТК-2 (інв №2270): Московська обл., с. Фаустово, вул. Будівельників 4.

Випробувальний полігон для ВМЗ "Салют" і ВДКАЗ: промисловий майданчик в селі Фаустово, в Бєлоозьорському смт.

Казарма: Воскресенськ, Біле Озеро, вул. Шосейна, с29.

На заводі ведеться відеоспостереження.

Реорганізація підприємства — звʼязок із "Алмаз-Антей"

У жовтні 2021 році ВДКАЗ увійшов до складу державної компанії з виробництва ракет, в основному для ППО "Алмаз-Антей"."Алмаз-Антей" — це російська державна корпорація, одна з найбільших у світі державних військових компаній. Основний профіль діяльності — розробка та виробництво ракетних систем, радіолокаційних комплексів та інших видів військової техніки.

На Воскресенський завод накладено санкції ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України.

Станом на 2015 рік, згідно з відомостями, чисельність працівників ВДКАЗ становила 658 працівників, а середній вік працівників — 50 років.

Заключення

Розташований у лісах поблизу Москви, Воскресенський завод — це місце, де створюють ракети С-300, С-400 й С-500, якими обстрілюють Запоріжжя, Харків і Краматорськ. Підприємство не лише виробляє засоби масового вбивства, але й постійно модернізує їх.

Нагадаємо, що українська розвідка має інформацію, що на заводі в Єлабузі частково почалися роботи зі створення ударних БПЛА, які можна вважати "збіркою компонентів із Ірану".

Раніше повідомлялося, що окупанти нарощують виробництво ударних дронів "Шахед" для атаки на територію України.