"Кріт" і полювання за конкретною людиною: чи можливо було уникнути трагедії 128-ї бригади (відео)

За словами голови Ради резервістів Ігоря Тимочка, не можна жодним чином відмовлятися від проведення таких заходів через те, що бійці ЗСУ повинні мати мотивацію, а країна має знати своїх героїв.

Причин трагедії, що сталася 3 листопада зі 128-ю окремою гірсько-штурмовою Закарпатською бригадою, може бути кілька, і всі версії мають право на існування. Про те, яким чином потрібно уникнути надалі таких страшних випадків, розповів у відео LIGAnet голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

На думку військовослужбовця ЗСУ, справа не у шикуванні бійців цієї бригади для нагородження в День артилериста, і не намагання командування бригади дотримуватися якихось старих звичаїв чи обрядів радянської армії, про які наразі поширюються чутки.

"Питання швидше до взаємодії командування військової частини із системами ППО, які прикривають ці прифронтові території, з контррозвідкою, загалом зі службами, які відповідають за безпеку військового підрозділу, в тому числі на урочистих заходах", — наголошує Тимочко.

Він впевнений, що у такі дні всі служби мають бути особливо уважними, ретельно готувати захід, розуміючи, що ворог полює на свою "здобич" саме на таких урочистостях, саме у такі дні.

"І він добре знає, що існують певні процедури нагородження, певний протокол, звичаї. І люди, гідні державних нагород, мають привселюдно отримувати їх, причому із зазначенням, за що нагороджується той чи інший військовий і хто нагороджує", — зауважує голова Ради.

Основні можливі версії

Тимочко запевнив, що версій може бути кілька. Наприклад, невідомо, чи повинен був приїхати хтось з високопосадовців ЗСУ, чи можливо у самому підрозділі чи поруч перебував "кріт", який мав передати координати скупчення людей, чи загалом це міг бути "кріт" з близького оточення тієї людини, на яку полювали.

Військовий нагадав трагедію у селі Гроза Харківської області, коли ракета прицільно влучила у тих, хто зібрався на поминальний обід за односельчанином. Однак наразі вже відомо, що на тій тризні мала бути одна високопоставлена особа, яка не змогла приїхати вчасно.

"Так само і тут. Як на мене, ймовірніше, це було полювання за конкретною людиною, бо запустити з території Росії таку надто вартісну ракету, як "Іскандер", лише для того, щоб поцілити у 50 чи 100 бійців, це занадто, як не прикро про це говорити. Для нас важливе кожне життя. Проте російське вище командування повинно було дуже довіряти своєму джерелу інформації, аби вистрілити цією ракетою і потрапити точно у ціль", — засвідчує Тимочко.

При цьому він зауважує, що цей район — не лінія зіткнення, це прифронтова смуга, де українські системи ППО достатньо щільно прикривають все, що там розміщується.

Які висновки потрібно зробити

Насамперед голова Ради резервістів заперечив відмову від проведення таких заходів через те, що бійці ЗСУ повинні мати мотивацію, а країна має знати своїх героїв.

"Це насправді дуже важливо. І на війні ніхто не може бути 100% убезпечений від загибелі. І це не проблема шикування, це ситуація скупчення людей, які могли перебувати по різних хатах, але насправді бути поруч. І це нічого не змінює", — відзначив Тимочко.

Він навів такий приклад: а якби таке шикування сталося у глибокому тилу, лісосмузі, захищеному місці, проте ворог, дізнавшись і прорахувавши все можливе, все ж таки поцілив по наших бійцях? І пригадав, що вже кілька разів у таких ситуаціях опинялася сама російська армія, коли українські ракети знищували одномоментно велику кількість живої сили.

"Головне, на що потрібно звернути увагу при аналізі трагедії, що сталася, — це ретельна організація таких заходів, продумування кожного кроку, тобто в рази краще готуватися і зорганізовувати наше військо у межах частин, підрозділів, оперативних командувань. Ми не можемо заганяти себе в страх і відмовлятися абсолютно від усього, а головне — від поваги до військових, побратимів, героїв", — резюмував Тимочко.

І звичайно правду не заховати, зазначив військовослужбовець, справа резонансна, тому і відповідальність має бути згідно із чинним законодавством обов’язкова і невідворотня.

Нагадаємо, російські окупанти 3 листопада, у День ракетних військ та артилерії України, завдали удару ракетою "Іскандер" по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, коли ті, за даними ЗМІ, зібралися для нагородження в прифронтовій зоні Запорізької області. Внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше 19 бійців.

Фокус писав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, головне — встановити повну правду про трагедію в Запорізькій області. Міністр оборони Рустем Умєров взяв справу під особистий контроль.