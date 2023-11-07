"Площа забита людьми": в Ужгороді вшанували пам'ять загиблих воїнів 128-ї ОГШБ (відео)

За словами волонтерки Юлії Дуб, її вразила кількість людей, які прийшли вшанувати пам'ять військовослужбовець. На акцію також відгукнулися священники різних конфесій.

У понеділок, 6 жовтня, в Ужгороді люди вшанували пам'ять військовослужбовців 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, які загинули внаслідок ракетного удару Збройних сил Російської Федерації. Відповідне відео опублікувала Ужгородська міська рада у Facebook.

Українці зібралися на площі, де запалювали свічки та лампадки, а також вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.

"Ужгород вшановує Героїв 128-ї бригади. Вічна пам'ять і слава!" — ідеться в публікації.

Як зазначає "Суспільне", захід відбувся на площі Театральній. Його організували волонтерські організації "Творчі волонтери Ужгорода" та "Рух підтримки закарпатських військових".

За словами співорганізаторки акції Юлії Дуб, на ініціативу відгукнулося багато священників різних конфесій. У рамках заходу відбулася спільна молитва за душі загиблих. Волонтерка зізналася, що її вражає кількість людей, які прийшли вшанувати пам'ять героїв.

"Уся Театральна площа щільно забита людьми, тому важко визначити кількість людей, які сьогодні ввечері прийшли вшанувати пам'ять наших захисників", — зазначила Юлія.

Жителі Ужгорода зібралися на Театральній площі вшанувати загиблих захисників

Удар ЗС РФ по 128-й ОГШБ: що відомо

Нагадаємо, 4 листопада військовий на псевдонім "Каспер" розповів, що в прифронтовому селі Запорізької області офіцери зібрали бійців на шикування для нагородження, однак. Оскільки місце зборів розташоване близько до позицій ворога, ЗС РФ побачили скупчення українців і завдали удару.

У Збройних силах України підтвердили, що ЗС РФ вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинули військовослужбовці, а місцеві жителі дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними пресслужби 128-ї ОГШБ, загалом унаслідок ракетного удару загинуло 19 військових. У бригаді зазначили, що проводиться "ретельна перевірка всіх обставин трагедії", і попросили не поширювати неперевірену інформацію.

Пізніше стало відомо, що військове керівництво України ухвалило рішення відсторонити від виконання обов'язків на час проведення слідства командира 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ.