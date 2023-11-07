Серед загиблих була дитина: СБУ затримала агента РФ, який навів удар по Харкову (фото, відео)

Під час обшуків Служби безпеки у затриманого виявили банківські картки, куди надходила "зарплата" від російського ГРУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали агента головного управління Генштабу Збройних сил Росії, який місяць тому скоригував атаку ворога на Харків. Про це повідомили в СБУ.

За інформацією правоохоронців, 6 жовтня окупанти застосували по обласному центру ракети типу "Іскандер".

Внаслідок ворожого удару загинуло двоє осіб, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення.

"Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова", — додають в СБУ.

Під варту взяли навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня Під варту взяли навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня

Передавав інформацію через "Шамана": деталі

Служба безпеки встановила, що для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів.

"Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм", — наголошують в СБУ.

Під варту взяли навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня Під варту взяли навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня

Правоохоронці зазначають, що фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону під виглядом робочих поїздок.

Отриману інформацію він передавав до російського ГРУ через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України.

"Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру", — додають у повідомленні.

Під варту взяли навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня Під варту взяли навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня

Під час обшуків СБУ у затриманого виявлено:

4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;

банківські картки, на які надходили "зарплати" від російського ГРУ;

понад 10 тис. дол., одержаних злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Ракетний удар ЗС РФ по Харкову 6 жовтня: що відомо

Нагадаємо, вранці 6 жовтня в Харкові прогриміли вибухи, і містом поїхали пожежні машини в напрямку центру. В обладміністрації інформували, що ворог влучив по Київському та Основ'янському районах.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під завалами знайшли тіло дитини — 10-річного хлопчика. У поліції повідомили, що, за попередніми даними, ЗС РФ вдарили по місту ракетами типу "Іскандер".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки. Також було зруйновано триповерховий житловий будинок, загинула 68-річна жінка.