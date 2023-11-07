ЗС РФ перекидає "цікаву" спецтехніку в Криму, — "Атеш" (фото)

Представники підпілля розповіли, що українські війська успішно завдають ударів по позиціях окупантів, тому росіяни змушені використовувати спецтехніку для ремонтних робіт.

Члени партизанського руху "Атеш" заявили про перекидання у Євпаторії російської військової спецтехніки, призначеної для проведення ремонтів. Про це вони написали у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що окупанти перекидали ешелон техніки через залізничну станцію "Товарна" в Євпаторії. Серед техніки партизани помітили ремонтно-евакуаційну машину РЕМ-КЛ.

"Серед цікавого — РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки", — йдеться у повідомленні.

Перекидання техніки в Євпаторії Фото: Telegram/Атеш Перекидання техніки в Євпаторії Фото: Telegram/Атеш Перекидання техніки в Євпаторії Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Партизани зазначають, що українські військові систематично знищують та руйнують військову техніку окупантів. Відтак частіше фіксуються перекидання різноманітних засобів для ремонту.

Ситуація у Криму

Уночі на 7 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація Севастополя повідомила про роботу ППО через атаку безпілотників. Окупанти повідомляли про нібито збиття 5 БПЛА.

Також зазначалося про пожежу в приватному будинку через нібито падіння уламка одного з БПЛА. Вибухи також чули мешканці Бахчисарайського району і біля населених пунктів Саки та Новофедорівка, де розташований аеродром ЗС РФ.

Також 4 листопада українські військові завдали удару по російському кораблю "Аскольд" у Керчі. Відомо, що це один із найновіших кораблів Росії, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Він отримав значні пошкодження і, можливо, вже не підлягає ремонту.

Корабель проходив випробувальні періоди та 27 листопада мав бути взятий на озброєння військово-морським флотом Росії.

Нагадаємо, нещодавно у русі "Атеш" повідомляли, що Росія перекидає свої сили в Джанкой та готуються до оборони Криму. Ймовірно партизани не впевнені, що зможуть утримати Херсонську та Запорізькі області.

Також повідомлялось про завезення окупантами до Євпаторії радянських САУ "Гвоздика". Партизани зазначили, що російська армія зазначає великих втрат та змушена використовувати застарілу техніку. Втім у сучасних умовах вона не здатна виконувати потрібні завдання.