Втратили понад $6,5 млн: рота "Ахіллес" показала знищення техніки ЗС РФ під Бахмутом (відео)
Українські бійці за допомогою FPV-дронів уразили танки Т-72Б3, ціна якого 3,5 мільйона доларів, Т-72Б за 3 мільйони доларів, й іншу військову техніку Збройних сил Російської Федерації.
Рота ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади знищила 11 одиниць військової техніки та два окопи Збройних сил Російської Федерації за допомогою FPV-дронів на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко в Telegram.
"Ахіллесівці" уразили 11 одиниць ворожої техніки на більш як 6,5 мільйона доларів", — сказав Юрій Федоренко.
Він зазначив, що за допомогою безпілотних літальних апаратів було уражено:
- танк Т-72Б3 за 3,5 мільйона доларів;
- танк Т-72Б за 3 мільйони доларів;
- три гармати МТ-12 "Рапіра";
- дві гармати Д-20;
- два УАЗ "Буханка";
- УАЗ "Патріот";
- два окопи з особовим складом ЗС РФ.
Крім цього, було знищено УАЗ "Буханка".
Юрій Федоренко опублікував відео, на якому українські військові за допомогою безпілотників помітили російську військову техніку, частина якої була захована в лісопосадці, а інша — рухалася по полю. Після вдалих ударів FPV-дронів техніка ворога зазнавала уражень. Крім цього, під час атак українців були ліквідовані російські військові. Також рота ударних БпАК "Ахіллес" показала, як БПЛА скинув боєприпас на російські окопи, в яких перебував особовий склад ЗС РФ.
Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України уразили російську самохідну артилерійську установку "Акація" за допомогою безпілотного літального апарату. Після влучного удару, російська техніка спалахнула.
3 листопада партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" заявив про знищення російського РЛС ЗРК С-400. Це вдалося зробити в Пологівському районі Запорізької області за допомогою вогневого ураження HIMARS.