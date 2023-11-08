Викраденому росіянами підлітку з Маріуполя видали повістку в армію РФ, — ЗМІ

За словами адвоката 17-річного Богдана Єрмохіна, у Росії на підлітка тиснуть і залякують через намір повернутися в Україну.

Неповнолітньому Богдану Єрмохіну, якого росіяни вивезли з Маріуполя, видали повістку в армію Російської Федерації. Про це пише портал "Ґрати" 7 листопада.

Повідомляється, що 17-річний Богдан отримав повістку до військового комісаріату Московського регіону на 19 грудня 2023 року. У травні 2022 року його та ще 30 дітей вивезли з Маріуполя російські військові.

"У мене більше немає сумнівів у планах Росії. Коли Богдану виповниться 18 років через три тижні, він уже буде повнолітнім, і, найімовірніше, його відправлять служити в російську армію", — сказала адвокатка підлітка і його сестри Катерина Бобровська.

За словами адвоката, цього року вона надіслала обмудсмену РФ Тетяні Москальковій і дитячому обмудсмену РФ Марії Львовій-Бєловій звернення сестри Богдана — Валерії. Дівчина є законним опікуном підлітка і хоче повернути брата в Україну. Сам Богдан на запитання Москалькової про те, чи хоче він повернутися до сестри, відповів ствердно.

За даними журналістів, звернення Валерії залишилося без відповіді. Як зазначає адвокат, у розмові з сестрою Богдан згадував про те, що на нього тиснуть і залякують через намір повернутися в Україну.

Так, 28 серпня Богдана викликали до уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Белової і змусили написати заяву про те, що він бажає залишитися в РФ до досягнення 18 років. За словами підлітка, йому погрожували, що інакше він опиниться в психлікарні.

Адвокат також зазначила, що Богдан зробив кілька спроб повернутися в Україну самостійно, однак вони не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, 4 квітня уповноважена з прав дітей у Росії Марія Львова-Білова розповіла про те, що російські спецслужби не дали українському підлітку повернутися в Україну. Хлопчика затримали в Білорусі та повернули в "прийомну сім'ю".

За даними Центру національного опору від 21 вересня, Росія обіцяє підвищені виплати за опікунство над українськими дітьми, чиї батьки або родичі перебувають на підконтрольній Україні території.