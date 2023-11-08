ЗСУ отримали на озброєння чеські РСЗВ Striga: чим відрізняються від "Градів" (відео)

Чеські машини оснащені рядом систем, які значно підвищують точність та швидкість розгортання машини. Окрім цього вони можуть вести стрільбу ізраїльськими високоточними снарядами Accular-122.

На озброєні 61-ї окремої механізованої Степової бригади ЗСУ зʼявились чеські реактивні установки залпового вогню Striga. Про це повідомляє пресслужба військових у фейсбуці.

"Нашим воїнам важливо знати, що у вас, у всіх близьких і рідних все — 4.5.0. Нехай кожен постріл нагадає вам, що мир і безпека — це наша найвища цінність", — написано у підписі до відео.

На кадрах відео показали роботу чеської версії РСЗВ "Град" з низкою покращень. Наразі невідомо, чи Україна придбала Striga, чи її передали в межах військової допомоги. Також відомо, що у бійців 61-ї бригади є ще один аналог "Градів" — чеські RM-70 Vampire на важчому шасі та з системою автоматичного заряджання.

BM-21MT Striga — це розробка чеської компанії Excalibur Army. Як зазначають у "Мілітарному", вперше реактивні установки були помічені в Україні ще у квітні 2022 року. З тим вони не потрапляли в кадр обʼєктивів, тому є припущення, що в ЗСУ їх небагато.

Як і у радянського "Граду" пускова має 40 направляючих. Проте задля підвищення точності РСЗВ має інерціальну, навігаційну, обчислювальну та комунікаційну системи. Таким чином були автоматизовані частина процесів, що дозволило скоротити час на згортання/розгортання у порівнянні з БМ-21. При цьому пускові повністю сумісні з усім набором радянських, іранських та сербських реактивних снарядів з дальністю до 40 км.

Проте особливістю машини є можливість пуску ізраїльських керованих реактивних снарядів Accular-122, які характеризуються точністю з круговим відхиленням від цілі до 10 метрів на відстані до 35 км. В основі машини лежить двовісне шасі Tatra Force 815-7.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чим небезпечна російська РСЗВ "Торнадо", та чи можна її назвати аналогом HIMARS.

1 жовтня на озброєні РФ зʼявились іранські реактивні снаряди для РСЗВ "Град".