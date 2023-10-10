Російський HIMARS? Чому в РФ заговорили про РСЗВ "Торнадо", чим небезпечна ця машина (фото)

Інженери російського ВПК представляють систему 9К515 "Торнадо-С" як високоточний аналог західних MRLS. Поки що максимум, на що РСЗВ була здатна — руйнування житлових будинків у Покровську та Запоріжжі. Точність влучень залежить від професіоналізму розвідки, саме завдяки цьому ЗСУ у вересні поставили рекорд, знищивши 940 ворожих установок.

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Армія Росії обстрілює позиції ЗСУ з реактивних систем залпового вогню 9К515 "Торнадо-С". Озброєння використовується як оперативно-тактичний ракетний комплекс для ураження тилу і за грамотного використання перетворюється на "російський HIMARS", пишуть військові аналітики порталу "Мілітарний".

РСЗВ помітно перевершує за бойовими можливостями попередника — радянський комплекс "Смерч". Розробники запевняють, що керовані реактивні снаряди калібру 300 мм вражають цілі на відстані до 120 км. Система управління вогнем із ГЛОНАСС-навігатором у пусковій установці дає змогу наводитися на ціль без станції розрахунку балістики.

"Дальність стрільби керованих реактивних снарядів становить понад сто кілометрів. Точність стрільби снарядів "Торнадо-С" у 15-20 разів вища, ніж у снарядів його попередника РСЗВ "Смерч", — йдеться в презентації РСЗВ військової корпорації "Ростех".

Перші дані про обстріли України з РСЗВ "Торнадо-С" з'явилися на початку березні минулого року, коли окупанти обстріляли місто Покровськ Донецької області. На місці обстрілу знайшли залишки блоку управління ракети 9Б706.

Вдруге систему випробували в Авдіївці вже наприкінці березня 2022 року. Далі блоки управління ракет від "Торнадо" знаходили в Красногорівці, Кривому Розі та інших українських містах. Повітряні сили ЗСУ раніше заявляли про попереднє застосування РСЗВ "Торандо-С" під час удару по житловому будинку в Запоріжжі 22 березня поточного року.

"Торнадо-С" чи HIMARS. Яка зброя крутіша?

РСЗВ 9К915 "Торнадо-С" — досить рідкісний екземпляр в арсеналі армії РФ. Спочатку у ЗС Росії могло бути максимум 20 таких систем, зазначають аналітики видання Defense Express.

"У листопаді 2022 року корпорація "Ростех" заявляла про нібито передачу в армію РФ партії нових систем типу "Торнадо-С" і "Торнадо-Г", а також про перехід на виробництво в три зміни таких ракетних комплексів і керованих реактивних снарядів до них", — підкреслили фахівці.

Блоки управління ракет від "Торнадо" знаходили в Красногорівці, Кривому Розі та інших містах

За оцінками військового експерта Павла Нарожного називати "Торнадо-С" аналогом американського HIMARS не варто. Остання — це високомобільна й універсальна пускова установка, з якої можна запускати безліч типів ракет.

Російські та радянські конструктори йшли іншим шляхом. Наприклад, в установці "Град" один тип ракет і калібр напрямних на 122 мм. У РСЗВ "Угаран", "Смерч" і "Торнадо" схожа історія — одні калібри на 220 і 300 мм.

"В американських системах немає калібрів, напрямні там стоять у контейнері. Сам контейнер змінюють щоразу під час стрільби і в ньому може бути різний тип ракет. HIMARS стріляє ракетами на 40 і 84 км, а далекобійними ракетами ATACMS на 300 і навіть на 600 км у новіших модифікаціях", — розповів фахівець.

Інше питання полягає в точності наведення на цілі. Російські конструктори явно перебільшують цей показник у своїх РСЗВ, додає Нарожний.

"HIMARS наводиться інерціальною системою наведення, скоригованою за GPS. Якщо забити однакові координати для двох ракет і це буде будинок, то перша зробить отвір, а друга залетить у нього і вибухне всередині. У "Торнадо-С" прогалини в 15-20 метрів через іншу навігаційну систему", — пояснює аналітик.

Головне — розвідка. Як ЗСУ поставили рекорд зі знищення артсистем РФ

Міноборони Росії нещодавно показувало відео нібито знищення української зенітної системи С-300 у районі села Соколівка Миколаївської області.

"Місце знищення С-300 розташоване за 167 кілометрів від лінії фронту. Спалили зенітну систему високоточними реактивними снарядами комплексу "Торнадо-С", чия дальність стрільби не перевищує 120 км", — вказували військкори.

Передбачається, що ЗС РФ використовували нові керовані боєприпаси 9М544 з посиленим зарядом високоімпульсного палива і супутниковим наведенням. Точність РСЗВ досягається передаванням координат на цілі, розвідка дуже важлива, а в росіян із цим погано, додає Павло Нарожний.

"Захід передав ЗСУ передові засоби контрбатарейної боротьби, які точно визначають координати ворожої артилерії. Запуск снаряда видно буквально на радарі після сканування простору. Плюс космічна розвідка, дані від супутників і аеророзвідка Пентагону. За вересень ЗСУ зробили рекорд — 940 знищених артилерійських систем ЗС РФ", — зауважив експерт.

Нагадаємо, російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння" нещодавно показала зразок нової РСЗВ "Сарма". Розробники кажуть, що вона має високу мобільність, запускає керовані ракети і планерні боєприпаси.

Північна Корея може передати Росії реактивні установки KN-09 і KN-25. Окупанти думають, що вони допоможуть у контрбатарейній боротьбі з американськими HIMARS.