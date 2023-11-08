Україна евакуювала з Сектору Гази першу групу українців, — Зеленський

Окрім своїх громадян Україна також допомогла вивезти 36 громадянин Молдови. Наразі, за повідомленням президента, евакуація продовжується.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуювала з Сектору Гази першу групу українців із 43 осіб. Про це він написав у Х (Twitter).

Зазначається, що громадян України евакуювали до Єгипту. Там їм надають необхідну допомогу українські дипломати. Також президент додав, що Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, інші причетні українські відомства продовжують роботу над евакуацією наших громадян", — йдеться у повідомленні.

Евакуація українців із Сектору Гази – що відомо

12 жовтня у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що понад тисячу українців потребують допомоги з виїздом з Ізраїля. Також за евакуацією звернулося близько 200 осіб із Сектору Гази.

14 жовтня армія оборони Ізраїлю оголошувала про потребу в евакуації понад мільйона цивільних із Сектору Гази, серед яких понад 200 українців. Втім за декілька годин до виїзду дозвіл на евакуацію був скасований урядом Ізраїлю.

До Єгипту через пункт пропуску "Рафах" мали виїхати 243 громадяни України. За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, дозвіл був відкликаний Ізраїлем через неможливість гарантувати безпеку.

Перший евакуаційний рейс українців з Ізраїля відбувся 14 жовтня. 207 осіб, з яких 63 дитини, вилетіли до Румунії. Ще 155 українців мали евакуювати 15 жовтня.

31 жовтня у МЗС Ізраїлю повідомляли, що внаслідок атаки бойовиків ХАМАС загинуло 25 українців, з яких 4 – у Секторі Гази. Загалом станом на кінець жовтня у Секторі Гази перебувало близько 500 українців, з яких лише 300 звернулося за евакуацією.

Про евакуацію першої групи громадян України 7 листопада повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Зокрема, дозвіл на евакуацію з Сектору Гази отримав 101 українець, ще 367 осіб отримали дозвіл на евакуацію з Ізраїлю.Тим часом у посольстві України в Єгипті зазначали, що ситуація є нестабільною та евакуація триватиме декілька днів.

Також 7 листопада резидентка Молдови Майя Санду подякувала президентам Україні й Румунії у допомозі з евакуацією 36 молдовських громадян.