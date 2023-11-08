Загибель помічника Залужного: в ДБР озвучили основну версію

Радниця ДБР заявила, що основна версія — нещасний випадок унаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Працівники Державного бюро розслідувань наразі розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова. Про це повідомляє радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", — зазначила вона.

Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Що кажуть в МВС

Нагадаємо, раніше речниця МВС Мар’яна Рева вже повідомляла, що трагічний випадок стався в результаті необережного поводження з боєприпасами.

Зазначається, що під час перевірки приміщення правоохоронці знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, прийшовши додому, військовий дістав подарований ящик із гранатами, які почав показувати своєму синові. У повідомленні йшлося, що дитина почала розглядати боєприпас, після чого загиблий відібрав гранату й висмикнув кільце.

Загибель помічника Залужного Геннадія Частякова: що відомо

6 листопада стало відомо, що на Київщині у власному будинку від вибуху гранати у свій день народження загинув 39-річний Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Трагедія сталася в с. Чайка. Внаслідок вибуху також постраждав 13-річний син військового. Він отримав тяжкі поранення та був госпіталізований. За словами дружини загиблого, вибух стався після відкриття одного з подарунків, який йому подарували на день народження. Гибель свого помічника підтвердив головнокомандувач ЗСУ.

Невдовзі в ЗМІ повідомили, що постраждалий син отримав рвані рані обличчя. Окрім хлопчика, в будинку також перебувала донька загиблого, однак вона внаслідок вибуху не постраждала.

За інформацією журналістів, Геннадій Частяков приніс додому пляшку алкоголю та три німецькі гранати, які йому подарували. Також у поліції повідомляли, що вибух у будинку могло спричинити необережне поводження з боєприпасами.

Нагадаємо, Фокус з’ясовував, чи міг помічник головнокомандувача ЗСУ переплутати боєприпас із муляжамичи це було сплановане вбивство. Попри різні версії, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Геннадій Частяков не міг не відрізнити гранату від муляжів. За його словами, звук від висмикування чеки не можна ні з чим переплутати, і після її висмикування є ще 4 секунди, щоб її викинути або накрити собою.