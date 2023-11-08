Наводив "Шахеди" на морпіхів ЗСУ: зрадника засудили до 15 років тюрми (фото)

За інформацією Офісу Генпрокурора, за наводкою чоловіка у Запоріжжі ворог двічі атакував судноремонтне підприємство.

В Україні засудили до 15 років тюрми зрадника, який коригував удари російських військових по Запоріжжі. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, чоловік наводив ворожий вогонь на позиції ЗСУ та передавав ФСБ інформацію про розташування оборонних і промислових підприємств. Зокрема, російська спецслужба за допомогою зрадника хотіла дізнатися, де знаходяться судноремонтні заводи та дислокація морських піхотинців ЗСУ.

У СБУ розповідають, що отриману інформацію ворог хотів використати для ударів системами залпового вогню "Смерч" та дронами-камікадзе. Затримали зрадника у травні, коли він виконував чергове завдання від РФ.

Зазначається, що раніше чоловік працював у податковій міліції, але за корупцію був звільнений у 2011 році. На російську спецслужбу він почав працювати на початку березня 2023 року.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

"До уваги агресора він потрапив через поширення прокремлівських коментарів у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники", — йдеться у повідомленні.

Він використовував свою роботу водія таксі, щоб збирати інформацію, таємно знімаючи відео за допомогою реєстратора та телефону. Потім зрадник передавав розвіддані через анонімні чати у ФСБ.

За виконані завдання чоловіку обіцяли платити від 2 до 5 тис. грн, гроші він просив перераховувати на банківську картку сина.

У Офісі Генпрокурора повідомляють, що саме за інформацією, яку передав чоловік російській спецслужбі, у квітні цього року ворог двічі атакував місцеве судноремонтне підприємство. Однак зазначається, що у суді він свою вину у скоєному не визнав та повідомляв, що лише "відводив" ворожі удари від міста.

Нагадаємо, на початку жовтня на Кіровоградщині вперше до довічного ув’язнення засудили ворожу агентку. Жінка надавала РФ координати, за якими окупанти здійснювали ракетні атаки. Загалом від такої співпраці з ворогом жінка отримала майже 150 тис. грн.

Також працівники СБУ викрили на Донеччині ще одного ворожого агента. Проживаючи у районі Костянтинівки жінка слідкувала за переміщенням українських військових та випитувала потрібну інформацію у знайомих. Зібрану інформацію вона передавала ворогу.