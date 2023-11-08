"Воюватимуть до кінця": Кремль не буде відпускати росіян з війни в Україні, — соцмережі

Мобілізовані росіяни схвильовані словами президента РФ щодо відсутності демобілізації до кінця війни в Україні. Однак у них залишаються інші варіанти втечі з армії, наприклад, загибель чи важке поранення.

Російська влада не планує демобілізувати громадян, яких залучили на війну в Україні. Мобілізовані та контрактники воюватимуть до кінця бойових дій, пояснив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з російськими військкорами. Слова очільника Кремля навів російський військкор Олександр Сладков у Telegram-каналі.

Сладков зазначив, що поцікавився у Путіна, які плани Кремля щодо мобілізованих росіян: чи будуть їх звільняти, чи будуть відводити у тил. Почув відповідь: "Ухвалено рішення про участь мобілізованих до кінця проведення війни".

Військкор пояснив, що рішення стосується усіх категорій росіян, які опинились у війську: і мобілізованих, і контрактників-добровольців. Отже, втекти з війни вони можуть лише у трьох випадках: у разі отримання важкого поранення, у разі народження четвертої дитини, у разі досягнення граничного віку служби. Або загинувши. Вказує, що "змиритися з такою реальністю багатьом важко. Навіть не самим мобілізованим, а їхнім рідним".

Військкор про заяву Путіна щодо демобілізації Фото: Скриншот Сладков прокоментував заяву Путіна Фото: Скриншот

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, на "Радіо Свобода (ru)" зауважили, що наразі немає офіційного запису зустрічі Путіна з військкорами. Також не зрозуміло, чи проходила вона у режимі off-record. Тому дослівно не відомо, що ж саме він сказав. Втім росіяни стривожились дописом Сладкова. Зокрема, у соцмережі можна відшукати повідомленнями про те, що "вони упали духом". Є й інші реакції: наприклад, вважають, що "імперцям — так і треба".

Коментар щодо заяви Путіна Фото: Скриншот Реакція на заяву Сладкова Фото: Скриншот

До того ж, у вересні були заяви російських політиків щодо відсутності демобілізації з лав ЗС РФ. При цьому вказували, що російські військові будуть на фронту доти, поки цього потребуватиме ситуація.

При цьому Путін 12 вересня заявив, що не планує проводити додатковий набір мобілізованих у російську армію. На його думку, ЗС РФ щомісяця укладає контракти з великою кількістю добровольців, тому живої сили поки що вистачає.

Нагадуємо, 8 листопада стали відомі деталі зустрічі Путіна з представником Китаю, який прибув до Москви. Очільник Кремля пояснив, що планує отримувати від КНР сучасне озброєння, але не буде укладати військового альянсу у стилі "Холодної війни". Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов закликав західних політиків "не робити реверансів" у бік Путіна, а українська розвідка прокоментувала можливість його смерті.